Путин отказался лететь на инаугурацию президента Мексики даже несмотря на заверения в безопасности

Кремлевский лидер Путин отказался ехать в Мексику на инаугурацию нового президента, несмотря на заверения в безопасности.

Российский диктатор Владимир Путин не полетит на инаугурацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Эта поездка якобы не входила в его планы.

Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью RTVI.

"Мы такое приглашение получили, мы благодарны мексиканской стороне за это", – заявил он.

Однако он не дал четкого ответа относительно того, почему Путин отказался от визита в Мексику, сказал лишь, что Москва "действует согласно протокольной практике".

Следует заметить, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что задержать Путина "невозможно и это не от них зависит". Однако Мексика является одной из стран-участников Римского устава Международного уголовного суда. И именно МУС выдал ордер на арест Путина.

Напомним, ранее Европейский Союз призвал государства, ратифицировавшие Римский устав, выполнять свои обязательства арестовать "фюрера" РФ Владимира Путина. Международный уголовный суд выдал на него ордер.

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