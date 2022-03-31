Путин отказался от своего газового ультиматума под давлением Запада: будет принимать оплату в евро и долларах

Путин отказался от своего газового ультиматума под давлением Запада: будет принимать оплату в евро и долларах

Европейские компании платежи будут проводить платежи по-прежнему.

В Германии заявили, что президент РФ Владимир Путин согласился получать из ЕС выплаты за газ в евро и долларах.

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Об этом в среду, 30 марта, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт по результатам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с Владимиром Путиным, сообщает Deutsche Welle.

Поэтому европейские компании по-прежнему будут переводить платежи в евро в "Газпромбанк", не попавший под санкции.

По словам спикера немецкого правительства, Путин сказал, что деньги будут перечислены в "Газпромбанк", а затем перечислены в рублях в Россию. Но на такую процедуру в разговоре Шольц не согласился, а попросил предоставить письменную информацию об этом.

Напомним, 23 марта Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли. В то же время страны G7 отклонили такое требование РФ. В результате Россия начала угрожать перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях.

30 марта стало известно, что Германия готовится к вероятной блокировке Москвой поставок природного газа из России. В результате этого министр экономики Германии Роберт Габек активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению.

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