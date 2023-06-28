Путин отказался принять посланника Ватикана по вопросам мира в Украине

Представитель католической церкви планировал обсудить с российским диктатором ситуацию с похищенными в Украине детьми.

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично не примет кардинала Маттео Дзуппи, которого Папа Римский Франциск уполномочил быть посланником в Москву для "содействия диалогу и поиска мирного разрешения войны", развязанной Россией в Украине.

Как сообщает Reuters, представитель католической церкви намеревался обсудить с российским диктатором в том числе ситуацию с похищенными россиянами из Украины детьми.

По оценкам Украины, из оккупированных Россией территорий было незаконно депортировано 19 500 детей. Россия отвергает эти обвинения, утверждая, что только эвакуировала оказавшихся в опасности детей из зон конфликта.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин поручил обсудить с посланником Папы Франциска "ситуацию, связанную с Украиной" своему советнику по иностранным делам, 76-летнему Юрию Ушакову.

При этом Песков заявил, что Россия дает "высокую оценку" усилиям и инициативам Ватикана по мирному урегулированию "кризиса в Украине".

Три недели назад Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Епископской конференции Италии, посетил Киев, где его принял президент Украины Владимир Зеленский. В столице Украины посланник Ватикана встретился с религиозными лидерами страны.

Это первый визит высокопоставленного чиновника Ватикана в Москву с начала российского вторжения в Украину. Кардинал Дзуппи собирается встретиться также с православным патриархом Кириллом, верным соратником Путина, поддерживающим войну против Украины.

Напомним, во вторник, 27 июня, Ватикан объявил, что главной целью визита Дзуппи является поощрение "гуманитарного жеста", который мог бы способствовать прекращению конфликта.

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