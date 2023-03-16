Путин откажется от двойников: журналист раскрыл новую идею диктатора

По мнению Яковенко, Путин начинает отказываться от идеи отправлять в публичное пространство своих двойников.

Российский диктатор Путин, по словам многих аналитиков, на массовые мероприятия, где есть скопления людей, отправляет вместо себя своего двойника. Однако вскоре Путин может отказаться от двойников и начать показывать россиянам свои голограммы.

Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, передает "24 канал".

"Я думаю, что он перешел от тактики изображения себя в виде двойников к голограммам. И мы уже можем увидеть его и на космической станции, и под водой, и в истребителе", – предположил он.

Яковенко отметил, что во время встречи с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым Путин ухватился за стол, словно боялся упасть. Кадыров в свою очередь едва смог прочитать с бумажки, где речь была напечатана огромными буквами.

"На этом листе А4 буквы размером А4. Потому что иначе Кадырову трудно читать, что-то по слогам читает. Путин сидит напротив него, ухватился за стол, иначе он просто упадет. Это два абсолютно неадекватных человека", — подытожил оппозиционер.

Двойники Путина: что известно

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.

Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не поддерживает такое мнение и считает, что двойник максимум один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин говорит, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но президент РФ не выпускает двойников на международные мероприятия.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что на трибунале за преступления против Украины может отвечать не Путин, а двойник.

По мнению экспертов, на концерте в Лужниках 22 февраля этого года выступал "праздничный двойник Путина".

Сколько двойников у Путина?