Путин открыл в Москве памятник кубинскому диктатору Фиделю Кастро

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве 22 ноября памятник кубинскому диктатору Фиделю Кастро.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Мы собрались здесь, на площади, носящей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть памятник этому выдающемуся государственному и политическому деятелю. Основателю современного кубинского государства", – сказал Путин во время своего выступления.

Он также назвал Кастро по одним из самых "ярких и харизматичных лидеров бурного, драматического 20-го века" и "по-настоящему легендарной личностью".

"Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости. За свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство", – заявил российский диктатор.

Справка: Фидель Кастро – кубинский коммунистический революционер и многолетний диктатор Кубы. Руководил страной как премьер-министр и позже как президент – до 2008 года. Во время его правления Куба стала однопартийным государством с коммунистическими властями, промышленность и бизнес были национализированы, проведены государственные социальные реформы в обществе. Кастро позволил СССР разместить ядерное оружие на Кубе, вызвав Карибский кризис 1962 года – один из ключевых инцидентов холодной войны. Умер в 2016 году из-за тяжелого заболевания кишечника.

Напомним, только в декабре 2019 года парламент Кубы впервые за более 40 лет назначил премьер-министра, которым стал Мануэль Марреро Крус.

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