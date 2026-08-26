Путин открывает новый фронт в Европе: что известно о диверсиях, взрывах и атаках дронов — FP

Путин переносит войну на Запад / © Associated Press

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После неудач Кремля в Украине новый план его главы Владимира Путина, похоже, все больше устремляется на Европу.

Об этом сообщает Foreign Policy.

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«Европейские страны все больше беспокоятся по серии инцидентов, которые могут свидетельствовать об усилении российских гибридных операций против Запада», — говорится в материале.

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Европа столкнулась с новой волной атак

Только за первую половину августа в нескольких странах Европы произошли атаки, взрывы, попытки покушений и нарушение воздушного пространства.

В немецком Лейпциге беспилотник со взрывчаткой атаковал украинский грузовой самолет, однако взрывное устройство не сработало.

В противном случае немецкие власти сообщили, что ей удалось предотвратить покушение на генерального директора одного из ведущих производителей беспилотников в стране.

В то же время вблизи Рима мощный взрыв разрушил завод по производству боеприпасов, продукцию которого используют украинские военные. Это произошло только спустя несколько дней после взрыва на предприятии в Болгарии. Ранее сообщалось, что владелец завода мог быть целью российских спецслужб.

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Еще один инцидент произошел в Румынии. Испанский истребитель, выполнявший миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, сбил залетевший на территорию страны беспилотник. Представитель Альянса заявил, что дрон, вероятно, имел российское происхождение.

И это только события первой половины августа.

«Серия таких инцидентов усиливает опасения европейских столиц, что на фоне войны против Украины Кремль может активнее применять против стран НАТО тактику диверсий, саботажа, запугивания и других гибридных операций», — говорится в материале.

Напомним, в июле речь уже шла об испанском истребителе F/A-18 Hornet, который совершил чрезвычайно рискованный низкий пролет во время авиашоу, и это сильно испугало присутствующих на земле зрителей.

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