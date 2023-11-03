Путин отложил объявление официальной мобилизации: в ГУР объяснили намерения Кремля

В Кремле решили отложить объявление официальной мобилизации, в частности, из-за выборов, которые должны пройти весной 2024 года.

Об этом в интервью рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, в РФ в ближайшее время не будут спешить с этим решением.

"Решение о новой волне публичной мобилизации серьезно рассматривалось и буквально лежало на столе военно-политического руководства государства-агрессора. Тем не менее, это решение так и не было воплощено и отложено по разным причинам", — пояснил он.

По словам Юсова, там опасаются дестабилизационных и протестных процессов внутри Российской Федерации, которая "на самом деле крайне нестабильным образованием с кучей внутренних проблем".

"Первая волна этой так называемой частичной мобилизации часть этих проблем очень ярко подсветила. Поэтому такое решение рассматривается, но по состоянию на данный момент оно не принято", — добавил представитель разведки.

Ранее мы писали, что у Кремля появился план для региональных органов власти по вербовке на военный контракт граждан РФ. В частности, на войну против Украины приглашают мигрантов, банкротов, должников, безработных и другие уязвимые социальные слои общества.

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