Путин отменил главный военно-морской парад РФ: в чем причина

Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин вновь отменил главный военно-морской парад ко Дню ВМФ, традиционно проходящему в Санкт-Петербурге. Причиной стали опасения диктатора из-за возможного покушения.

Об этом сообщает Express.

Вместо парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте запланировали концерты, музейные мероприятия и памятные церемонии. Также не пройдут торжества в других ключевых военно-морских портах России — на Балтийском, Черном и Азовском морях, а также в Арктике и Тихом океане.

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Решение об отмене было принято после июньских ударов Украины по Кронштадту, где расположена главная база Балтийского флота РФ.

«Путин не уверен в своей противовоздушной обороне, и он ежедневно сталкивается с успехами Украины в попадании в цели глубоко внутри России», — говорится в материале.

Вместо непосредственного участия в мероприятиях Путин обратился к военным морякам с видеообращением, записанным в своем кабинете.

В речи российский лидер заявил, что военно-морские силы продолжают усиливать свои возможности, в частности, морскую составляющую ядерной триады, а также наращивают строительство боевых кораблей и модернизацию вооружения.

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В прошлом году главный военно-морской парад также упразднили из соображений безопасности. В то же время в этом году парад ко Дню победы в Москве состоялся после того, как Украина согласилась не наносить по нему ударов.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить войну в Украине и возвратиться к переговорам в стамбульском формате. Однако, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер отверг эту идею, заявив, что Россия должна достичь своих целей на поле боя. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль вновь повторяет свою позицию о готовности прекратить боевые действия только при выполнении требований Москвы Киевом.

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