Путин отменил свою поездку в Турцию: что об этом известно

Российский диктатор Владимир Путин отложил свой визит в Турцию, запланированный на 12 февраля.

Об этом пишут росСМИ.

Как отмечается, глава Кремля Путин отложил свой визит в Турцию, запланированный на 12 февраля. Из-за чего произошло изменение графика — не сообщается, но известно, что он произойдет позже.

Ранее журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фират сообщила, что визит президента РФ в Турцию отложен на более поздний срок. В то же время, рупор Кремля Песков вроде бы не подтвердил изменение планов и заявлений, что "никакие сроки не объявлялись". Отдельно он добавил, что продолжается подготовка к встрече.

Напомним, что заявление Путина о необходимости демилитаризации Украины и "отодвигания" ВСУ "от жизненно важных населенных пунктов РФ" связано с предстоящими выборами.

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