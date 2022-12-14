Путин отменил традиционные предновогодние планы: не сыграет в хоккей на Красной площади

Несколько лет он принимал участие в предновогодних матчах Ночной хоккейной лиги.
Российский президент-диктатор Владимир Путин в этом году не примет участия в традиционной встрече титулованных участников Ночной хоккейной лиги на Красной площади в Москве.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передают российские ОМП.
"Нет. В этом году не планируется", — ответил Песков на вопросы журналистов.
Ранее "фюрер" в течение нескольких лет принимал участие в предновогодних матчах Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади вместе и российскими и советскими хоккеистами. Но в 2021-м матч также не состоялся. Тогда Путин вместе с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко в составе одной команды сыграл с воспитанниками детско-юношеской спортшколы в Ленинградской области.
Напомним, 12 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что большой пресс-конференции президента к Новому году "не планируется". Вероятно, Путин найдет возможность поговорить с пропагандистами РФ, предположил пресс-секретарь диктатора.
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