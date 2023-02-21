Путин отменил указы 2012 года об отношениях с США и территориальной целостности всех стран

Владимир Путин упразднил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России. Этот курс предполагал, что Россия сблизится с ЕС и США, уважит суверенитет Молдовы и территориальную целостность всех стран.

Российский диктатор Владимир Путин отменит силу одного из его "майских указов" 2012 года — "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ. Путин подписал новый указ "с целью обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".

Об этом сообщает российский оппозиционный ресурс Meduza.

Своим решением Путин отменил множество поручений, которые он дал МИД и другим органам власти РФ в 2012 году. В частности, указ 11-летней давности содержал "последовательную реализацию" Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений из США. Следует добавить, что 21 февраля во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин уже объявил, что Россия приостановит участие в этом договоре.

Новый указ главы Кремля отменяет и другие положения внешнеполитического курса России, определенного в 2012 году, в частности:

создать благоприятные внешние условия для долгосрочного развития;

твердо отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, требующие развивать дружеские отношения между государствами на основе равноправия, уважения к их суверенитету и территориальной целостности;

продолжать активно искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы;

продолжать активно расширять взаимодействие с Беларусью в рамках Союзного государства;

активно содействовать становлению частично признанных Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств;

в отношениях с Евросоюзом продвигать создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана, добиваться отмены виз при краткосрочных поездках и развивать единый энергетический комплекс Европы;

в отношениях с США поддерживать стабильное и предполагаемое взаимодействие на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов, а также продвигать инициативы по дальнейшей либерализации визового режима;

углублять равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем, стратегическое партнерство с Индией и Вьетнамом, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией;

развивать отношения с НАТО в соответствии с готовностью альянса учитывать интересы РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Кремлевский диктатор озвучил главные тезисы пропаганды РФ: обвинил Украину и Запад в начале войны и пригрозил миру глобальным конфликтом. Кроме того, он объявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке ядерных испытаний.

ТСН.ua собрал основные тезисы выступления Путина.

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