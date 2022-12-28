Путин отменил вторую официальную поездку за неделю: в СМИ предполагают ухудшение здоровья

Хозяин Кремля отменяет традиционные ежегодные мероприятия и этим подпитывает слухи о неудовлетворительном состоянии своего здоровья.

В среду, 28 декабря, президент России Владимир Путин отказался от официальной поездки в Псков, где планировал посетить завод "Титан-Полимер" и встретиться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Как сообщает российский Telegram-канал "Агентство. Новости", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил отмену визита неблагоприятными погодными условиями.

"Судя по электронному табло аэропортов Пскова и Петербурга, где сейчас находится Путин, погодные условия позволяют совершать рейсы", — удивленно отметили в публикации.

По информации канала, о хорошей погоде в Пскове днем отчиталась администрация города. В частности, на опубликованных пресс-службой псковских властей кадрах солнечная погода, слабая облачность. Сервис Gismeteo сообщает лишь о слабом ветре в городе. В Петербурге, по данным портала, обычная для этого времени года облачность, пасмурно, небольшой снег. Сообщений о погодных катаклизмах в регионах не было.

Между тем, в издании The Sun подчеркнули, что Путин отменил уже свой второй официальный визит за неделю. А это подогревает новые предположения по поводу его якобы плохого здоровья.

На прошлой неделе российский диктатор в последний момент отменил визит в Нижний Тагил (там расположен Уралвагонзавод) и приехал в Тулу.

Кроме того, в конце 2022 года Путин отказался от нескольких традиционных и важных публичных выступлений, включая обращение к совету федерации РФ и итоговую пресс-конференцию. На этой неделе стало известно, что Путин впервые пропустит предновогоднее заседание правительства.

Однако, возможно, нежелание Путина появляться на публике связано не с состоянием здоровья, а с тем, что диктатор опасается покушения.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, что Соединенные Штаты угрожают физическим устранением российского президента Владимира Путина.

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