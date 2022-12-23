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Путин отправил двойника на встречу с Лукашенко – экс-сотрудник КГБ

Путин отправил двойника на встречу с Лукашенко – экс-сотрудник КГБ

Фото: Associated Press

По мнению бывшего российского разведчика Сергея Жирнова, Владимир Путин не стал бы есть хлеб на чужой территории.

Президент Российской Федерации Владимир Путин мог использовать двойника во время своего визита в Белоруссию 19 декабря.

Этим предположением поделился бывший сотрудник КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов с журналистами "УНИАН".

Жирнов считает, что российский президент не рисковал, употребляя в пищу хлеб, с которым его встречали в аэропорту Минска. Эксперт предполагает, что Путин мог выйти из другого трапа и сразу отправиться в резиденцию.

"А вот двойник общался с Лукашенко, целовался с ним, обнимался и прочее", – поделился своими соображениями бывший разведчик.

Сергей Жирнов также упомянул о том, как Владимир Путин общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном за шестиметровым столом. По его словам, для того чтобы контактировать с президентом РФ, люди были вынуждены каждые две недели сдавать анализы.

"Уверенности, что это настоящий Путин, нет. Или если это настоящий Путин, то у него что-то происходит совсем не то. Кстати, заметно, что у него происходит что-то не то", — заявил Сергей Жирнов.

Ранее руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть, по меньшей мере, трое двойников.

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