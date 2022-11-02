Путин отправил Ким Чен Ыну поезд с ценным подарком: между странами возобновили железнодорожное сообщение

Северная Корея возобновила трансграничное железнодорожное сообщение с Россией, первым поездом россияне отправили символический груз.
После двухлетнего перерыва из-за ограничений, вызванных пандемией Covid-19, Северная Корея и Россия возобновили трансграничную железнодорожную торговлю. Первый грузовой поезд с 30 породистыми лошадьми отправился в пограничный пункт Хасан-Туманганг.
Как сообщает The Moscow Times, породистый конь представляет высокую символическую ценность как в северокорейской мифологии, так и в политической культуре.
Согласно информации российской таможни, в 2010-2019 годах Северная Корея импортировала 138 лошадей стоимостью 584 302 доллара.
В компании РЖД сообщили, что следующая железнодорожная партия в Северную Корею будет состоять из медицинской продукции. Дату будущих поставок не уточняют.
Северная Корея была одной из первых стран, закрывших свои границы в январе 2020 года, несмотря на то, что официально не сообщала о случаях заражения Covid-19 более двух лет. Россия продолжала поставлять продовольствие и лекарства до 2021 года, после чего двусторонняя торговля сократилась почти до нуля.
В октябре южнокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян начал подготовку к открытию новых торговых представительств по всей России для расширения импорта муки и энергоносителей. По данным южнокорейских источников, Северная Корея импортировала пшеницу из России в августе и газ в октябре в обмен на поддержку вторжения в Украину.
Северная Корея была одной из пяти стран, проголосовавших против резолюции ООН, осуждающей Москву за ее вторжение в Украину. В июле Северная Корея стала третьей страной, признавшей "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами после так называемых "референдумов".
Также сообщалось, что Пхеньян выразил готовность послать работников в Донецк и Луганск для помощи в восстановлении территорий после войны.
Напомним, ранее Минобороны Украины прокомментировало информацию о том, что РФ покупает у Северной Кореи оружие для "второй армии мира".
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