Путин отправил на Запад шпионов под прикрытием: за кого они себя выдают и чем занимаются — WSJ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году кремлевский режим под видом беженцев отправил на Запад своих агентов, которые, вероятно, занимаются там политически мотивированными убийствами.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

В публикации утверждают, что президент РФ Владимир Путин намеренно держал границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян бежать в Европу, Центральную Азию и на Кавказ во избежание мобилизации.

"К ним присоединились агенты разведки под прикрытием, заменив тех, кого выдворили", — говорится в статье.

Издание со ссылкой на собственные источники предполагает, что именно российские агенты могут стоять за резонансными убийствами россиян-перебежчиков, среди которых убитый в середине февраля 2024 года в Испании летчик Максим Кузьминов, в прошлом году перегнавший в Украину российский вертолет.

Вероятно, российские шпионы причастны и к другим загадочным смертям россиян, произошедшим после полномасштабной российской войны против Украины.

Российских бизнесменов находили повешенными в Лондоне и утонувшими в Пуэрто-Рико. Депутат "Единой России" упал с крыши индийской гостиницы, а 46-летний замминистра науки РФ скончался от непонятной болезни во время перелета из Кубы.

С 2022 года полиция Испании расследует смерть бывшего топ-менеджера компании "Новатек" Сергея Протосеня, которого нашли мертвым вместе с женой и дочерью.

Всего в списке странных смертей россиян за границей — более полусотни фамилий. Правда, надлежащих доказательств, что за этими событиями стоит Кремль, пока не нашли.

Напомним, испанская полиция подтвердила американской газете The New York Times, что пилота Ми-8 Максима Кузьминова убили в прибрежном городе Ла-Вила-Джойоза. Впоследствии местное издание VilaWeb предоставило информацию о вероятной причастности к ликвидации своего соотечественника российских спецслужб.

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