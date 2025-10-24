Путин отправил посланника в Вашингтон, чтобы спасти отношения с Белым домом

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин срочно отправил в США своего ключевого переговорщика по Украине, финансиста Кирилла Дмитриева. В пятницу, 24 октября, он прилетел в Вашингтон.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Визит главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который налаживал отношения с президентом США Дональдом Трампом еще во время его первого президентского срока, происходит на фоне американских санкций против нефтяных гигантов РФ и отмененного саммита в Будапеште.

По информации источника CNN, посланник Путина проведет переговоры с чиновниками администрации Трампа, чтобы «обсудить будущее российско-американских отношений».

Как сообщило издание Axios, в субботу Дмитриев встретится со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, который, правда, больше не возглавляет американскую делегацию на переговорах с Россией.

Визит Дмитриева в Вашингтон также подтвердил источник российского пропагандистского агентства «РИА Новости».

Кто такой Кирилл Дмитриев

Дмитриев был включен в команду переговорщиков с Трампом в феврале этого года вместе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Он летал в Вашингтон в апреле, продвигая совместные бизнес-проекты — от развития Арктики до добычи редкоземельных металлов.

После заявления Трампа об отмене саммита с Путиным Дмитриев настаивал, что подготовка встречи продолжается.

Он также известен тем, что выдвинул идею построить тоннель под Беринговым проливом, который бы соединил Чукотку и Аляску.

49-летний Кирилл Дмитриев близок к Путину, поскольку женат на подруге Екатерины Тихоновой, младшей сестре кремлевского диктатора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок. «Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время», — пояснил американский лидер.

Как сообщил Reuters высокопоставленный представитель Белого дома, Москва требует полного контроля над всем Донбассом, что фактически означает отказ от подхода президента США Дональда Трампа — прекратить боевые действия и «заморозить» линию фронта на нынешних позициях.

Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент объяснил введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.