- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 305
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин отправил россиянам самое короткое новогоднее обращение: что сказал диктатор
Российский президент отдельно поздравил с Новым годом солдат и командиров, которые ведут захватническую войну в Украине.
В самом коротком с начала полномасштабного вторжения новогоднем обращении к россиянам президент государства-агрессора Владимир Путин заявил, что «миллионы» людей по всей стране «сочувствуют» участникам войны против Украины и надеются на «победу».
Новогоднее поздравление диктатора уже показали в восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, где уже наступил Новый год.
Российский президент также отдельно поздравил с Новым годом солдат и командиров, которые ведут захватническую войну в Украине.
Путин выразил свою уверенность, что все «планы, надежды и мечты непременно сбудутся». Он добавил, что у каждого есть свои планы, но все они «неразрывно связаны с судьбой нашей родины, с искренним желанием принести ей пользу».
Не обошлось в обращении хозяина Кремля и без традиционных «исторических» аллюзий, в частности Путин упомянул о «тысячелетней истории» России, к которой пишутся «новые главы».
В конце своей речи он пожелал россиянам здоровья, счастья и «непременно любви».
Обращение Путина демонстрировалось на фоне Кремля, хотя, очевидно, оно записывалось в совершенно другом месте.
В целом речь Путина длилась 3 минуты 21 секунду. Это была самая короткая речь с начала полномасштабной войны в Украине.
В 2022 году речь длилась почти 9 минут, в 2023 году — 3 минуты 45 секунд, а в 2024 году — также около 9 минут.
Ранее Путин записывал речи продолжительностью 3-4 минуты в 2018-2019 годах.
Напомним, в Кремле отказались сказать, где был президент РФ Владимир Путин во время якобы «атаки на его резиденцию» на Валдае.