Путин отправил россиянам самое короткое новогоднее обращение: что сказал диктатор

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

В самом коротком с начала полномасштабного вторжения новогоднем обращении к россиянам президент государства-агрессора Владимир Путин заявил, что «миллионы» людей по всей стране «сочувствуют» участникам войны против Украины и надеются на «победу».

Новогоднее поздравление диктатора уже показали в восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, где уже наступил Новый год.

Российский президент также отдельно поздравил с Новым годом солдат и командиров, которые ведут захватническую войну в Украине.

Путин выразил свою уверенность, что все «планы, надежды и мечты непременно сбудутся». Он добавил, что у каждого есть свои планы, но все они «неразрывно связаны с судьбой нашей родины, с искренним желанием принести ей пользу».

Не обошлось в обращении хозяина Кремля и без традиционных «исторических» аллюзий, в частности Путин упомянул о «тысячелетней истории» России, к которой пишутся «новые главы».

В конце своей речи он пожелал россиянам здоровья, счастья и «непременно любви».

Обращение Путина демонстрировалось на фоне Кремля, хотя, очевидно, оно записывалось в совершенно другом месте.

В целом речь Путина длилась 3 минуты 21 секунду. Это была самая короткая речь с начала полномасштабной войны в Украине.

В 2022 году речь длилась почти 9 минут, в 2023 году — 3 минуты 45 секунд, а в 2024 году — также около 9 минут.

Ранее Путин записывал речи продолжительностью 3-4 минуты в 2018-2019 годах.

Напомним, в Кремле отказались сказать, где был президент РФ Владимир Путин во время якобы «атаки на его резиденцию» на Валдае.