Путин отправил в дальнее плавание российский корабль с оружием, которому "нет аналогов"

Фрегат ВМС РФ "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами будет находиться в Атлантическом океане и Средиземном море.

Президент России Владимир Путин в среду, 4 января, во время видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправил в плавание военный корабль, вооруженный новыми гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", которые, по его словам, уникальны в мире.

Об этом сообщает Reuters.

"На этот раз корабль оснащен новейшей гиперзвуковой ракетной системой "Циркон", не имеющей аналогов", — цитирует агентство заявление президента государства-агрессорки.

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу уточнил, что фрегат "Адмирал Горшков" отправляется в Индийский и Атлантический океан с заходом в Средиземное море.

"Этот корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше", — пригрозил Шойгу.

Он также заявил, что гиперзвуковые ракеты могут преодолеть любую систему противоракетной обороны, поскольку летят со скоростью в девять раз превышающей скорость звука и имеют радиус действия более 1000 км.

Напомним, испытание ракеты "Циркон" было осуществлено РФ в мае этого года. Она была выпущена из фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море недалеко от границы Финляндии.

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