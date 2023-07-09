Путин уволил генерала Герасимова, ответственного за войну в Украине — СМИ

Командующий исполнял эту роль всего около шести месяцев. Кто заступил на его место?

Глава РФ Владимир Путин отправил в отставку еще одного высокопоставленного генерала, ответственного за войну против Украины, после возвращения командиров "Азова". Диктатор производит чистку верхушки после неудачного бунта ЧВК "Вагнер" и на фоне событий в Украине. Так что 67-летний генерал Валерий Герасимов стал очередным военным, кого отстранили от должности командующего российской армией в Украине менее чем через полгода после назначения.

Об этом пишет Metro.

"Этот шаг Путина, официально пока не подтвержденный, является последним потрясением в командовании его почти 17-месячным вторжением в Украину. Во время войны Путин уволил нескольких руководителей, в том числе генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как "Мариупольский резник", а также генерала Рустама Мурадова, стоявшего за бойней в Угледаре в начале этого года", – говорится в сообщении.

Герасимов останется руководить российскими вооруженными силами как начальник генерального штаба, но общую ответственность за войну теперь понесет генерал-полковник ВС РФ Михаил Теплинский. Он станет командующим воздушно-десантными войсками страны, о чем уже сообщили пропагандистские каналы.

Как сообщает источник, Путин якобы "отчаянно приходит в себя после мятежа Евгения Пригожина, а также разъяренный из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский вернул домой из Турции ключевых командиров полка "Азов".

Диктатор утверждает, что его "обманули" по соглашению, вот и свирепствует. Также, вероятно, его разозлил визит Зеленского на освобожденный о. Змеиный в 500-й день войны.

Решение об увольнении Герасимова было принято всего через несколько недель после так называемого "восстания" ЧВК "Вагнер".

В то же время, источник отмечает, что устранение Герасимова также совпадает с саммитом НАТО в Литве 12 июля, который должен усилить поддержку Запада для Украины.

Напомним, в России продолжается хаос среди силовиков РФ, а глава Кремля Владимир Путин проводит тотальную зачистку "вагнеровцев".

Также добавим, что возвращение находившихся в российском плену командиров из "Азовстали" под протекцией Турции показало, что президента РФ Путина никто не воспринимает серьезно и не имеет страха перед Россией.

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