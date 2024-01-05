Путин отправит на войну мигрантов: в ISW проанализировали новый указ

Россияне еще летом 2023 года усилили рейды в общинах мигрантов, во время которых выдавали военные повестки мигрантам с гражданством РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, усиливающий процедуры предоставления иностранцам российского гражданства. Его можно будет получить в обмен на службу в российской армии на территории Украины, вероятно, в рамках попыток принуждения к службе в армии.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Указ Путина от 4 января предоставляет российское гражданство иностранцам, подписавшим по меньшей мере годовой контракт на службу в армии или в "военных формированиях", вероятно, добровольческих формированиях и частных военных компаниях во время проведения "специальных военных операций".

Указ также предусматривает предоставление гражданства РФ супругам, детям и родителям иностранцев, служащих в российских войсках. Также речь идет о сокращении срока получения иностранцами российского гражданства с трех до одного месяца.

Аналитики напомнили, что в сентябре 2022 года Путин подписал указ об упрощении процесса получения гражданства и отмене некоторых обязательных условий для иностранцев, подписавших контракты с российской армией.

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"Указ от 4 января, вероятно, преследует цель еще больше оптимизировать и упростить процесс подачи заявлений на получение гражданства, одновременно формализовав усилия по вербовке мигрантов после усиления рейдов в общинах мигрантов с лета 2023 года, во время которых российские чиновники выдавали военные повестки мигрантам с российским гражданством", – говорится в отчете ISW.

Напомним, в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге силовики провели облаву на мигрантов из Центральной Азии, чтобы набрать "добровольцев" на войну против Украины.

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