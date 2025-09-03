Путин ответил на обвинения Трампа в сговоре с Китаем и КНДР

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин заверил американского президента Дональда Трампа, что за все четыре дня международного форума в Китае, никто из присутствующих не сказал ни одного плохого слова о действующей администрации Белого дома.

Его заявление цитируют российские пропагандисты.

«Во время разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких-либо негативных суждений относительно действующей американской администрации», — говорил он на пресс-конференции, надеясь, что его слова услышат и в Вашингтоне.

Реклама

При этом российский президент подчеркнул, что его слова могут подтвердить «друзья, союзники и стратегические партнеры» Кремля.

Ироничное поздравление президента Трампа с 80-летием завершения Второй мировой войны, которое он адресовал председателю КНР Си и в котором передавал привет Путину и Ким Чен Ыну, готовящим «заговор против США», российский лидер считает «шуткой».

«Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. Вот. У меня с ним хорошие отношения сложились», — продолжал оправдываться хозяин Кремля.

Отвечая на вопрос о перспективах новой встречи с его «американским другом», Путин отметил, что подготовка к ней не ведется и никаких сроков не определено.

Реклама

«Но предложение на столе», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в своей заметке в соцсети Truth Social пожелал китайскому лидеру и народу Китая «большого и долгого праздника».

«Передайте, пожалуйста, мои самые теплые приветы Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — добавил при этом он.