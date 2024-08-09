"Путин, памаги!": россияне визжат, что ВСУ продвигаются вглубь России – что происходит

"Курская битва" – день 4-й. В России все еще паника, россияне никак не могут привыкнуть к обратной "СВО".

Украина молчит, а западные СМИ разрывает – ведь это впервые после Второй мировой войны, когда армия другой страны оказалась на территории России. Между тем разные страны мира уже начинают высказываться о "Курской битве". От этих заявлений Путина разносит – на видео уже заметно, какой он злой. Аналитики разбираются, что это даст Украине и отмечают, что это наступление успешнее всего 2023 года.

Так что все детали об этом и что творится на РФ на четвертый день неизвестного наступления – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Путина жестко попустили

Могущество Путина сыпется на глазах! Фюрер, который был уверен, что может делать что угодно на любой территории, чувствовал себя безнаказанно и весь мир шантажировал ядеркой, теперь, как говорится, "схавал". На Bloomberg вышла разгромная статья с заголовком, что впервые после Второй мировой войны армия другой страны вторглась в Россию. И прежде чем рассказать все детали, хотим подчеркнуть, что украинские власти до сих пор не комментировали события на Курщине, а потому утверждать, что прорыв совершили ВСУ – не будем. Так вот, только послушайте, что пишут журналисты Bloomberg.

"Впервые после Второй мировой войны армия другой страны вторглась в Россию. Вчера Путин с мрачным лицом вызвал начальников своей армии и службы безопасности для объяснения. Разъяренные российские военные блогеры обвинили высших должностных лиц в потрясающей некомпетентности".

Для понимания, даже российские пограничники уже поднимают белый флаг, чтобы остаться живыми, ибо что? Правильно – потому что поддержки никакой, а по данным Минобороны РФ – "атаки атбили".

Срочники вместо армии и ложь МО РФ

"Дин-доны" убежали тоже еще в первые часы, а вместо себя на произвол судьбы бросили срочников, которых уже сотни в плену или Украины, или того, кто тот рейд совершает — не так важно, главное — результат. Путину регулярно докладывают о положении дел в Курской области. Вот, например, Герасимов постоянно повторяет что "ситуация контролируемая". А в.и.о. губера Курщины Смирнов якобы доложил самому Путину о происходящем в регионе.

"Курская битва" унизила армию РФ

Надеюсь, вы внимательно смотрели на лицо Путина, потому что на этом фейсе все написано – даже говорить не надо. Западные СМИ распирает от любопытства и аналитики – что же происходит и что будет дальше. The Telegraph пишет, что "внезапная украинская атака в Курске унизила российскую армию" и называют три цели так называемого украинского наступления.

"Три цели украинского наступления: 1) увести российские подразделения из Донецкой области; 2) посеять раздор внутри России; 3) осуществить обмен территориями на будущих переговорах. У Путина масса причин".

Эффект неожиданности удался

Немецкое Die Welt ошеломлено, что "украинской армии удалось добиться чего-то очень редкого в этой войне: создать настоящий эффект неожиданности".

"Кажется, россиян полностью застали врасплох. Разведка провалилась. Украина смогла пройти на 10 километров в Курскую область. Операция планировалась долгое время. Главный вопрос: сможет ли Украина удержать территорию? Россия собирает подкрепление и сбрасывает тяжелые бомбы".

The Guardian отмечает, что "продвижение Украины значительно больше, чем многие могли предсказать два дня назад". Эксперты, которых записало издание, не скрывают, что они шокированы таким развитием событий.

"Джейд МакГлинн, эксперт Королевского колледжа Лондона: "С точки зрения военной стратегии, я все еще немного озадачен. Но относительно политической стратегии это было очень успешно. Это еще раз говорит, что "красные линии" Путина – только слова, а Россия – не так сильна, как принято считать".

Главный месседж этого всего: Путина зря все боялись. Интересно, что россияне почему-то не побежали к военкоматам, никто не собирается оказывать сопротивление. Напротив, они публикуют кадры, как их армия бежит из Суджи, а не в Суджу на убой.

Где продолжаются бои и что говорят в Украине

Армию России можно и нужно бить. И с флота, и с аэродромов западным оружием – и никакой "эскалации" не будет. "Красные линии" Путин может запихнуть себе куда подальше. Потому что, на минуточку, по данным российских "военкоров", по состоянию на вечер 9 августа бои шли уже в 30 километрах от Курской АЭС, так что вы можете представить, как горят пятые точки у россиян. Между тем, в Офисе президента Украины так и не прокомментировали события на Курщине. Только советник руководителя Офиса Михаил Подоляк сухо сказал, что события в Курской или Белгородской областях доказывают "крепкую сознательную взаимосвязь россиян с их властью". А в то время, когда громко гремит наступление на Курщину, от Генштаба ВСУ поступает только... гробовая тишина.

В Сети уже говорят, что, похоже, многие ошибки контрнаступления 2023 года были замечены и учтены, начиная от места, заканчивая планированием и даже медийной составляющей.

Это наступление успешнее наступления 2023 года

Генштаб молчит, СМИ не знали и не рекламировали, дорогих западных партнеров не предупредили – и это абсолютно верная стратегия. Успех сопровождается тишиной – когда о планах крикуна знают все. А международный эксперт Самуэль Рамани для The Telegraph отметил, что менее чем за 48 часов Украина захватила больше территории, чем за все "злосчастное контрнаступление" лета 2023 года. Удивленные американцы оправдались, что не знали, но не против, обеспокоенные немцы не видят проблем в применении их техники на территории РФ, а трусливое НАТО говорит, что украинцы имеют право. Наш Генштаб, между тем, по данным западных СМИ, гордо игнорирует назойливые звонки. Наступление же под Курском показывает, что Россия не извлекла уроков после молниеносного захвата Ростова "группой Вагнера" во время мятежа в июне 2023 года. Путин все, что смог на этот раз сказать, что наступление под Курском – это "масштабная провокация" и пригрозил в очередной раз ударить по Киеву.

Реакция России и мира

Такая же риторика и у безумного пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которая визжит и призывает мировое сообщество отреагировать на "провокации" на Курщине, Запад же отвечает осторожно и местами насмехается над Россией. Вот как пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер, который сказал, что со стороны российских властей – это иронично называть провокацией, учитывая, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года. Все теряются в догадках до сих пор, какова же конечная цель так называемого украинского наступления, а журналист The Telegraph утверждает, что президент Зеленский рассматривает оккупацию российских сел как способ получить рычаг влияния на Москву и тем самым укрепить нашу переговорную позицию. И "гнать" Путин может, сколько угодно и на кого угодно. А Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле заявил, что российская разведка заранее знала о подготовке операции ВСУ в Курской области, но Путину об этом решили не говорить.

Ночь на 9 августа была не менее взрывной. По некоторой информации, сгорело много вражеской бронетехники в районе населенного пункта Октябрьское/Степановка в Рыльском районе.

Взрывной август в Липецке

Взрывы прогремели и в российском городе Липецке. В Липецке теперь минус склад с боекомплектом. Впоследствии местный губернатор Артамонов заявил о "детонации взрывоопасных объектов". Кроме того, он призвал местных жителей "не поддаваться панике" и не бежать из города.

И все же через несколько часов в Липецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения вблизи военного аэродрома, на котором продолжается детонация боеприпасов. Российское МЧС скромно признало "возгорание" на военном аэродроме в Липецке. В местных сообществах более категоричны: "Аэродрома больше нет". Но на самом деле все гораздо масштабнее. Эта атака минуснула 700 КАБов и не только: в ВСУ уже подтвердили разгром военного аэродрома и средств ПВО оккупантов на аэродроме "Липецк-2" в РФ.

Там отмечают, что есть попадание в склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома, где базировались, в частности, самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Есть ли у них шанс взлететь – еще уточняется. Но это еще не все. Также наши защитники ударили по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированных территориях Донетчины. Уже подтверждено уничтожение одного радара ЗРК С-350. Еще два – от комплексов С-350 и С-300 – под вопросом. Беспокойная ночь выдалась и в Крыму.

Разгромлена российская колонна

Подробностей оттуда пока немного. Зато все стабильно на Курщине. В настоящее время неизвестен точный километраж продвижения – рашистские "военкоры" сообщали ранее, что эрэфия потеряла контроль над одиннадцатью пунктами, в том числе Суджей. А также стало известно, что где-то под Рыльском, что в Курской области, была разгромлена российская колонна техники вместе с личным составом. Рабсеяне воют, что это дело рук "Хаймарсов".

"ВСУ впервые использовали американские РСЗО HIMARS для удара по территории Курской области. Целью стала военная колонна с боеприпасами и личным составом. Судя по всему, накрыли кассеткой".

Россияне уже записывают видео к самому Путину и просят у него "помощи".

Это ужас...

А что такое? Как это с родными связаться не можете? Как это вас власть бросила? Не может быть. А еще есть информация, что в России разворачивают дополнительные койко-места в больницах, но мест все равно на всех не хватает. В плену уже насчитывают несколько сотен россиян. Хотя и точное количество не называется, но чем больше обменный фонд – тем лучше. Украинские телеграм-каналы в очередной раз отмечают: операция на Курщине – гениальная.

"Перед началом операции не было ни одного нахрюка. Вообще ни одного. Даже намека. После начала операции первая информация появилась спустя много часов. Сейчас во время операции никто точно не знает правдивой ситуации, глубины прорыва и положения дел. Никаких победойобских закидонов от наших официальных лиц. Никто не знает и не понимает истинного замысла операции. Враг сам не знает и не понимает, что происходит. Вся информация, которую мы имеем – из вражеских открытых источников. Противник бесконечно ноет о том, что не может понять, где может быть главный удар. Вот что такое настоящий туман войны. Я впервые ловлю нереальный кайф от того, что никто ничего не знает (включая меня, конечно же). Сунь-цзы, если бы мог на это посмотреть, завидовал бы нам. Это гениально".

Главнокомандующий ВСУ Сырский тоже молчит. За эти дни он опубликовал только одно фото, которое подписал:

"Работаю в выходном районе…"

А результата работы ждет, пожалуй, весь мир, затаив дыхание. Поговаривают, что продолжение следует…

Напомним, мэр российского Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявил, что боевые действия продолжаются в нескольких десятках километров от города.

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