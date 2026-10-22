Путин панически боится покушения: что происходит за закрытыми дверями Кремля

Путин панически боится покушения / © Associated Press

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Диктатор России Владимир Путин оказался в заложниках собственной паранойи и оторванности от реальности, поскольку больше всего боится физического устранения. Российский диктатор окружил себя узким кругом доверенных лиц, которые искусственно дозируют информацию о реальном положении дел на фронте, создавая у 74-летнего главы Кремля иллюзию успешности войны.

Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел, пишет Bild.

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Панический страх покушения и ловушка изоляции: как паранойя Путина затягивает войну

64-летний чешский лидер, который в прошлом возглавлял Генштаб своей страны и занимал пост главы Военного комитета НАТО, проанализировал действия Кремля и дал жесткую оценку ошибкам Запада.

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Павел подчеркивает, что Путин полностью заблокировал доступ независимых источников в свой кабинет:

«Он мало кому доверяет. К тому же у него почти навязчивый страх быть убитым. А когда его окружает лишь ограниченный круг лиц, они могут эффективно фильтровать информацию, которую, по их мнению, ему нужно услышать».

Из-за такой глухой изоляции Путин и дальше верит в вымышленный его генералами успех «спецоперации». По мнению Петра Павла, Путин до сих пор уверен, что так называемая «СВО» продвигается успешно.

По убеждению чешского лидера, настоящий замысел Москва видит в том, чтобы измотать украинское общество и расшатать европейскую солидарность:

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«Сделать жизнь в Украине невыносимой и, возможно, даже спровоцировать новую волну беженцев в европейские страны. Все это призвано просто продемонстрировать, что Украина не сможет победить, а Россия способна взять свое, делая жизнь людей там невозможной».

В то же время генерал отмечает: человеческий и экономический потенциал самой РФ работает на грани возможного, а ситуация внутри страны неуклонно ухудшается. Количество потерь россиян на поле боя поражает даже опытных военных специалистов. Даже военная машина РФ не может справиться с перекрытием потерь.

Петр Павел отмечает, что при нынешней динамике фронт может превратиться в бесконечное противостояние позиций.

«В таком темпе война будет длиться неопределенно долго, потому что ни одна из сторон не побеждает. Это своего рода современная Первая мировая война с „зоной смерти“, где практически нет никакого движения», — отметил чешский президент.

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Петр Павел откровенно упрекает европейские столицы за порционную и несвоевременную оборонную поддержку, которая обернулась для Украины непоправимыми потерями.

«Некоторые страны сомневались в поставках бронетехники, потом дальнобойных боеприпасов, потом ракет, затем самолетов. И это стоило Украине не только территорий, но прежде всего тысяч и тысяч человеческих жизней. Если бы мы с самого начала поддержали Украину в таком же объеме, война выглядела бы совсем, совсем по-другому».

Павел отметил, что европейская нерешительность может привести к эскалации, которая в конце концов выльется в открытый военный конфликт. По словам президента Чехии, против стран Евросоюза и Альянса продолжается скрытая диверсионная война. Ее цель — посеять раздор в ЕС и НАТО, разжечь недоверие к европейским институтам и отвернуть от помощи Украине.

Путин: последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин серьезно обеспокоен собственной безопасностью из-за панического страха перед собственным окружением, элитами и спецслужбами. С начала полномасштабной войны он уже четырежды увеличивал численность руководящего ядра Федеральной службы охраны (ФСО), которое с 2022 года выросло на 12%.

Последние изменения в штат внесли в середине года, что подчеркивает поспешность мер. Главная цель расширения ФСО — более жесткая фильтрация людей с допуском к Путину, усиление охраны резиденций и объектов, а также уменьшение зависимости от других силовых структур — ФСБ, Росгвардии и Минобороны.

В частности, с весны 2026 года правила пребывания рядом с диктатором существенно усилились: чиновники и гости обязаны сдавать не только мобильные телефоны, но и любые часы.

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