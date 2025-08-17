Путин перед встречей с Трампом выдал "шутку" о Лаврове

Путин и Лавров на саммите на Аляске / © Associated Press

Перед началом переговоров российской и американской делегации на Аляске президент РФ Владимир Путин публично назвал своего министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом». Причиной стал свитер главного российского дипломата с надписью «СССР», в котором он прилетел в США.

Видео этого «смешного» момента опубликовал в своем Telegram-канале российский пропагандист с телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

За несколько минут до начала саммита государственный секретарь США Марко Рубио иронично заметил, что ему понравилась «рубашка» Лаврова.

Президент Путин сначала не понял, что он имел в виду, поэтому Лавров объяснил, что речь идет о свитере с надписью «CCCP».

«Империалист», — ответил на это Владимир Путин, указывая пальцем на Лаврова и воспринимая это как смешную шутку.

Марко Рубио заставил себя улыбнуться и опустил глаза вниз.

Ранее комментаторы обращали внимание на то, что Лавров неслучайно надел именно этот свитер по дороге на Аляску, намекая на то, что Украина была под контролем Москвы в советское время до 1991 года.

«Президент России Владимир Путин вторгся в Украину в феврале 2022 года в рамках своих личных амбиций по восстановлению Советского Союза, распад которого он назвал „величайшей геополитической катастрофой века“, — напомнило издание New York Post.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал одежду Лаврова в заметке в сети Х.

«Дайте нам только половину Украины, и мы обещаем, что остановимся», — говорит переговорщик, одетый в свитер с изображением СССР», — иронично написал он.

Guardian назвал выходку Лаврова одной из «серии российских провокаций, предшествовавших саммиту, направленных на то, чтобы обеспокоить Украину и ее европейских союзников».

Напомним, американский телеканал CNN назвал появление Лаврова на Аляске в свитере с провокационной надписью попыткой показать уверенность Москвы относительно саммита и то, что РФ якобы является великой державой, с которой невозможно не считаться на международной арене.