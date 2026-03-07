Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Россия предоставила Ирану разведывательную информацию, которая может помочь Тегерану атаковать американские военные корабли, самолеты и другие стратегические объекты в регионе. Об этом сообщили двое официальных лиц США, знакомых с данными разведки.

Об этом пишет The Washington Post.

Что известно о помощи России Ирану

С начала боевых действий Российская Федерация систематически предоставляет Ирану разведывательные данные о местоположениях американских военных активов. Речь идет о точных координатах военных кораблей и самолетов США. Об этом сообщили три официальных лица на условиях анонимности.

Реклама

Аналитики отмечают, что полученная от Москвы информация позволила Тегерану реализовать серию точных ударов. Приоритетными целями явились объекты инфраструктуры командования и управления, радарные системы, а также временные дислокации сил США. В частности, разведданные связывают с атакой на американский объект в Кувейте, где в результате попадания погибли шесть военнослужащих.

Кроме военных баз, значительные разрушения получили дипломатические учреждения США в регионе, в частности в Эр-Рияде, где офис ЦРУ на территории посольства был атакован и полностью разрушен. По оценке Госдепартамента, которая приводится в The Post, часть здания посольства полностью уничтожена и не подлежит восстановлению, поэтому ее заблокируют. Остальные помещения дипломатического представительства будут непригодными для пользования минимум месяц.

Читайте также В США неожиданно отреагировали на помощь России Ирану с разведкой: что заявили

Реакция Белого дома и Пентагона

На вопрос журналиста, разговаривал ли Трамп с Путиным о том, что Россия помогает Ирану разведкой для ударов по США, официальная представительница Белого дома Кэролайн Левитт отказалась отвечать прямо.

Министр обороны Пит Хегсет в пятничном интервью программе «60 минут» на CBS подтвердил, что Пентагон учитывает действия Москвы в своих планах.

Реклама

«Американский народ может быть уверен, что их главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает. И все, что не должно происходить, будь то публично или через обратную связь сталкивается с серьезной проблемой», — подчеркнул Хегсет.

Сам Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме отказался отвечать на вопросы журналиста Fox News Питера Дуси по поводу российской разведпомощи Тегерана, назвав вопрос «глупым», учитывая тему встречи.

Позиция Кремля и контекст отношений

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил продолжающийся диалог с руководством Ирана, однако воздержался от комментариев по разведывательной помощи. Отвечая на вопрос о возможности прямой военной поддержки, он заявил, что «такого запроса от Тегерана не поступало».

Аналитики отмечают, что сотрудничество усилилось на фоне войны РФ против Украины, для которой Тегеран поставляет Москве ударные дроны и баллистические ракеты.

Реклама

Война в Иране — последние новости

Напомним, Москва передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам точнее наводить ракеты и дроны-камикадзе. Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США.

В Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке.

Также ранее в Иране подтвердили постоянную поддержку России и Китая.

В свою очередь США просят Украину помочь в защите от иранских «Шахедов» на Ближнем Востоке.