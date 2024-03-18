Путин переизбран на новый президентский срок: какие результаты "выборов" в РФ и как отреагировал мир

Президент РФ Владимир Путин победил на президентских "выборах", набрав 87,29% голосов.

Такие данные показал экзит-полл Всероссийского центра изучения общественного мнения. В этот раз "выборы" продолжались три дня.

По результатам онлайн-голосования в Москве президент набрал 89,1% голосов. Коммунист Николай Харитонов набрал 3,8% голосов, Владислав Даванков от партии "Новые люди" — 3,73%, а Леонид Слуцкий из ЛДПР — 2,96% голосов.

Выборы в России / Фото: Associated Press

"Высокие показатели" у Путина и на временно оккупированных территориях Украины на востоке (до 95%), Херсонской области (88,12%). В Севастополе Путин набрал 90,9%, а в Крыму – 93,27%.

ТСН.ua собрал мировую реакцию на "выборы" в РФ.

Самым первым был глава Европейского Совета Шарль Мишель, поздравивший президента России Владимира Путина с "победой" уже в первый день, 15 марта, когда открылись участки, опубликовав сообщения в соцсетях.

"Я хотел бы сегодня поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся выборах. Без свободы. Без оппозиции. Без выборов", — отметил Мишель.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон присоединился к политикам всего мира, заявившим, что фальсифицированное голосование не похоже на "свободные и справедливые" выборы.

"Незаконным проведением выборов на территории Украины Россия демонстрирует, что она не заинтересована в поиске пути к миру. Великобритания продолжит оказывать гуманитарную, экономическую и военную помощь украинцам, защищающим свою демократию", — написал он.

МИД Германии заявил, что "псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными", а их результат никого не удивит.

В МИД Польши напомнили, что "голосование проходило в условиях крайних репрессий против общества, которые делают невозможным сделать свободный, демократический выбор".

У Александра Лукашенко заявили, что состоявшиеся в России президентские "выборы" "были проведены в полном соответствии с национальным законодательством, состоялись на конкурентной основе и при условии обеспечения свободного волеизъявления граждан".

МИД Китая также приветствовал Путина с победой на "выборах": "Уверены, что отношения России и КНР продолжат развиваться".

Зеленский прокомментировал псевдовыборы в России

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 17 марта прокомментировал проведение "выборов" в России.

По его словам, российский диктатор "просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно, и нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть".

"Я благодарю каждое государство, каждого лидера, всех международных организаций, которые называют и будут называть эти вещи своими именами. Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего одного – справедливости", — подчеркнул Зеленский.

Британский историк, политический публицист и колумнист The Guardian, профессор Тимоти Гартон Эш, анализируя выборы в России, отмечает, что изменения в РФ может породить только победа Украины. По его мнению, политика Запада по отношению к Украине является также политикой по отношению к России.

"Победа Украины – это лучшее, что Запад может сделать для будущего России", – отметил он.

Напомним, что Путин после закрытия избирательных участков в воскресенье, 17 марта, выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит вести войну в Украине.

Также во время своей речи Путин вспомнил и российского оппозиционера Алексея Навального, назвав его смерть "печальным событием".

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