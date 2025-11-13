Путин планирует открыть второй фронт: эксперт назвал возможные направления

Владимир Путин / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может расширить войну на Европу без завершения боевых действий в Украине. Военный обозреватель подтвердил, что Кремль активно готовит ресурсы и моделирует сценарии новой эскалации, и для этого может привлечь даже северокорейских солдат.

Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 канала.

Он пояснил, что военные решения РФ свидетельствуют о готовности действовать шире, чем в пределах Украины.

Во время учений «Запад 2025» Россия отрабатывала сценарии не только на территории Беларуси, но и на морских и воздушных направлениях. Эксперт напомнил о постоянных провокациях окупантов.

«Мы неоднократно наблюдаем нарушение воздушного пространства и подход российских войск к территориальным водам европейских стран», — отметил военный обозреватель.

Эту картину, по его словам, дополняют новые российские законы о непрерывной мобилизации и призыве резервистов.

Отдельным и очень тревожным элементом подготовки стало привлечение войск КНДР. Москва, по данным Тимочка, рассматривает их как квазисилы, способные усилить ее агрессию против любого европейского государства.

«Россия подготовила и научила северокорейских солдат, которых может привлечь как квази войска против любой страны Европейского Союза», — подчеркнул эксперт.

Использование таких подразделений позволяет Москве действовать более агрессивно, создавая дополнительные направления давления, не тратя сразу собственные силы.

Готова ли Россия ко второму фронту

Иван Тимочко уверен, что подготовка к более масштабным действиям уже ведется.

«Да, похоже, что они готовятся к открытию второго фронта. На уровне российских штабов, в частности, генерального штаба, такие документы уже прописаны и проработаны. Эти планы смоделированы и под них сейчас готовят ресурс», — акцентировал военный.

Он добавил, что Путин рассчитывает не только на военную силу, но и психологическое давление, надеясь, что «варварским агрессивным подходом он сможет надломить моральное состояние европейского населения».

Впрочем, эксперт напомнил, что поведение обществ в момент реальной угрозы предусмотреть невозможно, и опыт Украины это доказывает.

Напомним, немецкий военный историк Армин Вагнер предполагает, что Россия может попытаться развалить НАТО изнутри, проведя ограниченную военную операцию против одной из балтийских стран. По его мнению, для такого нападения, например, на эстонскую Нарву, Москве хватит двух сухопутных бригад. Цель вероятной операции — спровоцировать раскол в Североатлантическом альянсе, используя информационное давление и нарратив о «локальном пограничном конфликте».