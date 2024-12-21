"Путин плевать хотел на регионы": СНБО о нехватке ПВО в России

В России уже не хватает систем ПВО/ПРО для того, чтобы прикрывать объекты и города. Значительное количество потеряно.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Ключевые системы сконцентрированы в Москве, возле резиденции Путина, а также в Санкт-Петербурге. Регионы Путину неважны, плевать он хотел на них", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, утром 21 декабря беспилотники атаковали российскую Казань. В СНБО отметили, что в городе есть пороховой завод, являющийся одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии РФ.

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