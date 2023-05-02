Путин сравнил разрушения, которые сделали его военные, в Мариуполе с теми, что были во время блокады в годы Второй мировой войны.

Российский преступник Владимир Путин дистанционно открыл трамвайное движение в оккупированном и уничтоженном россиянами Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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"Сегодня вводится в действие более 10 километров путей. Конечно, это лишь малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на 100 километров. Но это только начало", — сказал цинично Путин.

Кроме того, российский террорист сравнил разрушения, которые сделали его военные, в Мариуполе с теми, что были во время блокады в годы Второй мировой войны.

"Удивляешься, в какой степени могли дойти эти люди, чтобы так разрушить город. Но мы рады, что город восстанавливается" — сказала одна из предателей, ветеран Второй мировой войны.

Путин дистанционно открыл движение трамваев в Мариуполе. Фото: сундуков с видео

Городской совет Мариуполя отметил, что на территорию МТТУ привезли и посадили ветеранов Второй мировой войны, которые должны были благодарить убийцу. Позади — закупленные в украинском Мариуполе трамваи, которые немного обновили и перекрасили.

Напомним, Южно-Африканская Республика неформально предупредила Россию, что будет вынуждена арестовать российского диктатора Владимира Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

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