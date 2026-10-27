Путин победит Украину, если Европа не воспользуется последним шансом остановить его: Каспаров призвал ЕС к действиям

Российские суверенные активы, замороженные в Бельгии Фото иллюстративное / © ТСН.ua

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Россия может победить Украину, если Европа не предоставит ей необходимую военную и финансовую помощь. В 2027 году ЕС получит последнюю возможность изменить ход войны, а для этого следует разблокировать российские суверенные активы, замороженные в Бельгии, и использовать эти средства для вооружения Украины.

Об этом в своей колонке для британского издания The Telegraph написал российский оппозиционный политик и гроссмейстер Гарри Каспаров.

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По его словам, полномасштабная война России против Украины длится почти пять лет и постепенно превращается в противостояние Кремля с Западом. Каспаров считает, что Владимир Путин пытается не только захватить украинские территории, но разрушить демократический мировой порядок.

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Автор отметил, что после участия в Варшавском форуме безопасности остался разочарованным готовностью Европы реагировать на угрозы. По его мнению, между военными, непосредственно сталкивающимися с последствиями российской агрессии, и европейскими политиками, планирующими оборонные меры на годы вперед, существует значительный разрыв в восприятии ситуации.

Почему Европа рискует потерять Украину

Каспаров подчеркнул, что Украина приближается к сложной зиме и нуждается в немедленном финансировании и вооружении от европейских партнеров. Если необходимая помощь не будет, страна может проиграть войну.

По мнению автора, европейские лидеры все еще пытаются найти компромисс между военной поддержкой Украины и сохранением привычной экономической жизни. В то же время США, как считает Каспаров, больше нельзя считать надежным партнером, на которого Киев может рассчитывать при любых обстоятельствах.

Он также скептически оценивает перспективы переговоров с Кремлем. По его словам, Москва не заинтересована в добросовестном диалоге с Западом, а последовательно реализует собственную стратегию.

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«Если нынешнее положение вещей сохранится, ни одного „после войны“ не будет — по крайней мере, такого, который будет напоминать мир, в котором мы живем сейчас. Путин будет диктовать условия. Мы будем жить в новом мировом порядке, где будут доминировать авторитарные режимы и их интересы», — отметил Каспаров.

Он также обратил внимание, что российская агрессия не ограничивается боевыми действиями в Украине. По его оценке, Кремль использует кибератаки, сети нерегулярных вооруженных группировок и финансирование радикальных политических партий в разных странах.

Как Путин пытается сломать Украину

Каспаров считает, что Россия смещает акцент с захвата новых территорий на создание условий, при которых жизнь гражданского населения в Украине станет невыносимой.

Для этого, по его словам, российские войска атакуют больницы, сельскохозяйственную инфраструктуру и энергетическую систему. Автор утверждает, что Владимир Путин рассчитывает на истощение украинских ресурсов и уменьшение поддержки со стороны Европы.

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Отдельным риском Каспаров назвал выборы, которые должны пройти в ряде европейских стран в 2027 году. По его мнению, экономическое недовольство избирателей, проблемы с государственными услугами и нехватка жилья могут усилить позиции ультраправых политических сил и ослабить поддержку Украины.

В частности, приход к власти во Франции ультраправых сил во главе с Марином Ле Пен, считает автор, может разрушить хрупкую коалицию европейских стран, которая продолжает поддерживать Киев.

Что Каспаров призывает сделать Европу

Автор отмечает, что мужество украинцев само по себе не гарантирует победу в войне. По его словам, Украина могла бы сдержать российское наступление при условии более решительной поддержки Запада, однако нерешительность европейских партнеров уже привела к значительным человеческим потерям.

Каспаров призвал Европу использовать находящиеся в Бельгии замороженные российские суверенные активы для финансирования вооружения и поддержки Украины.

По его мнению, это единственный шаг, который может дать Украине шанс победить в войне. Если Европа не решится на него, предупреждает автор, поражение Украины и дальнейшее распространение российской агрессии могут лишить европейские страны политическое влияние на будущий мировой порядок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженные российские активы находятся под контролем Европы и находятся в безопасности. В то же время, существует риск, что Москва будет пытаться вернуть часть этих средств.

Между тем, в Европейском Союзе возник спор вокруг нового пакета финансовой помощи Украине. Венгрия, Чехия и Словакия заявили о необходимости освобождения от необходимости предоставлять финансовые гарантии по кредиту ЕС, который может составить 45 млрд евро.

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