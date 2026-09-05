Путин побеждает в гибридной войне: в НАТО опасаются развала европейской обороны

Противостояние НАТО и России / © Фото из открытых источников

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Европейские страны пока неспособны вести длительную войну на истощение с Россией из-за отсутствия психологической и практической готовности общества к масштабному конфликту.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на оборонных должностных лиц и экспертов по безопасности, принявших участие в закрытой дискуссии под эгидой Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

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По данным аналитиков и планировщиков НАТО, угроза усугубляется тем, что Кремль постепенно выигрывает гибридную войну. Российские дезинформационные операции, кибератаки и провокации успешно подпитывают популярность ультраправых и популяристских сил во Франции, Германии, Италии и Польше. Большинство этих политических движений симпатизируют Москве и требуют немедленного прекращения поддержки Украины.

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Британские и итальянские дипломаты критически оценили работу собственных правительств, отметив, что западные политики плохо объясняли гражданам реальный масштаб угрозы. В результате обычный избиратель не готов к сокращению социальных расходов ради финансирования обороны.

В связи с возможным уменьшением военного присутствия США в Европе, ведущие страны (в частности, Великобритания, Франция и Италия) пытаются создать новую оборонную группу E5. В то же время глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер подчеркнул, что в будущем к европейской системе безопасности обязательно должна присоединиться Украина, поскольку она владеет самой мощной и опытной армией на континенте.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подтвердил рост угроз на восточном фланге. Он предупредил, что в их воздушное пространство все чаще залетают ракеты и беспилотники. Кроме того, по словам главы Альянса, фиксируется все больше опасных инцидентов, направленных непосредственно против стран НАТО.

«Если Россия считает, что эти угрозы разделят нас или если они думают, что это удержит нас от поддержки Украины, они ошибаются. Наше единство непоколебимо», — заметил Рютте.

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В свою очередь, издание The Telegraph подробно проанализировало шесть вероятных сценариев российской агрессии, к которым готовится западная разведка.

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