Путин под прикрытием официального визита летал в Казахстан к любовнице — СМИ

Путин и Кабаева / © Reuters

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Владимир Путин и Алина Кабаева могли одновременно находиться в Казахстане в феврале 2017 года. По данным расследования, они прибыли в страну отдельно, однако могли принять участие в неформальных встречах с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Кабаева прилетела в Алматы отдельно

О возможной совместной поездке говорится в расследовании «Проекта«, подготовленном на основе данных утечки Федеральной пограничной службы РФ.

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По информации журналистов, 23 февраля 2017 года Кабаева прилетела в Алматы частным бизнес-джетом Embraer Legacy 650. Путин прибыл в Казахстан отдельно — президентским самолетом.

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Бывшая гимнастка вернулась в Россию через четыре дня, 27 февраля, тем же частным бортом. Именно в этот день начался официальный визит российского президента в Казахстан.

В то же время, российские государственные медиа сообщали, что Путин прибыл на встречу с Назарбаевым еще на несколько дней раньше. Часть времени он провел с тогдашним главой Казахстана в неформальной обстановке на горнолыжном курорте Шимбулак.

Почему путешествие скрыли

Публично о поездке Кабаевой в Казахстан не сообщалось. Журналисты предполагают, что для перелета она воспользовалась частным самолетом, поскольку ее отношения с Путиным долго не афишировались.

Самолет с регистрационным номером D-AHOI обслуживала компания VistaJet, которая к моменту полета называлась Air Hamburg. По оценке «Проекта», аренда борта для перелета в Алмат могла стоить около 26 тысяч долларов.

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Этим же самолетом в разное время также пользовались семьи высокопоставленных чиновников РФ, в том числе представителей окружения Николая и Дмитрия Патрушевых, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Чечни Рамзана Кадырова и спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева.

Что известно о других поездках

Они могли одновременно находиться в Узбекистане в конце июня 2016 года. Путин прибыл туда 23 июня на саммит Шанхайской организации сотрудничества, в то время как данных о выезде Кабаевой из России на этот период утечки нет.

30 июня она вернулась в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота». Журналисты предполагают, что отсутствие информации о ее вылете могло быть технической ошибкой или свидетельствовать об использовании правительственного борта.

Кто такая Алина Кабаева

Алина Кабаева — бывшая российская гимнастка. Ее называют любовницей Владимира Путина. По данным журналистских расследований, Путин и Кабаева могут воспитывать двух сыновей — Ивана и Владимира. Сообщалось, что дети живут в закрытом режиме под охраной Федеральной службы охраны России, а их обучением и воспитанием занимаются иностранные гувернеры.

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Расследователи также установили, что для семьи могли нанимать воспитателей и преподавателей из Европы. На содержание персонала, по их данным, тратили сотни тысяч долларов в год.

В 2022 году США, Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против Алины Кабаевой. Среди причин называли ее близость к Путину и руководство Национальной медиагруппой, которая участвует в распространении кремлевской пропаганды.

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