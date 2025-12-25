Путин поднял ядерные бомбардировщики на Рождество возле Британии: как отреагировало НАТО

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

В среду, 25 декабря, Министерство обороны РФ заявило об осуществлении продолжительного полета стратегических ядерных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцевого и Норвежского морей.

Об этом сообщает Mirror.

По официальным данным российского ведомства, полет длился более семи часов. Бомбардировщики, являющиеся частью ядерной триады РФ, сопровождались истребителями Су-33. Маршрут пролегал вблизи северных территорий Великобритании и Норвегии.

Реклама

В ответ на приближающуюся российскую авиацию страны НАТО подняли в воздух свои истребители для мониторинга и сопровождения самолетов РФ. В заявлении Москвы подтверждается, что на определенных этапах маршрута их бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств, хотя конкретные страны не уточняются.

Самолеты Ту-95 (по классификации НАТО — Bear) — это стратегические бомбардировщики с турбовинтовыми двигателями, разработанные еще в 1950-х годах. Однако они все еще остаются активными носителями ядерного и обычного ракетного оружия. Эксперты рассматривают проведение таких маневров именно на Рождество как умышленный жест демонстрации силы в сторону Великобритании и северного фланга Североатлантического союза.

Сообщается, что самолеты типа Ту-95МС регулярно используются Россией для массированных ударов по территории Украины. В начале декабря эти самолеты участвовали в одной из самых масштабных атак, в ходе которой было применено более 650 беспилотников и около 50 ракет. Тогда из-за угрозы нарушения воздушного пространства Польша была вынуждена поднимать собственную авиацию и приводить силы ПВО в полную готовность. Удары повлекли за собой серьезные разрушения энергосистемы Украины.

В настоящее время командование НАТО продолжает отслеживать активность российской стратегической авиации вдоль границ государств-членов блока.

Реклама

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в 2001 году заявил, что вступление Украины в НАТО создаст долгосрочное противостояние между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Россия не демонстрирует готовности к прекращению войны и продолжает настаивать на ультимативных требованиях, противоречащих мирным планам Украины и Запада. В США отмечают: ответственность за дальнейшие шаги сейчас лежит на Кремле.