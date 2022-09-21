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Путин подписал указ о частичной мобилизации: детали призыва на войну

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Путин подписал указ о частичной мобилизации: детали призыва на войну

Фото: Associated Press

Страна-агрессорка Россия начинает 21 сентября частичную мобилизацию.

Указ о мобилизационных мерах на территории РФ подписал президент-диктатор Владимир Путин. Кремлевский "фюрер" объявил мобилизацию во время срочного обращения к россиянам.

Детали указа о частичной мобилизации видны из опубликованного Кремлем документа.

Диктатор утверждает, что призыву будут подлежать только те, кто находится в запасе и имеют опыт. Мол, они будут проходить дополнительную подготовку. Между тем, в документе отмечается, что количество мобилизованных в каждом регионе определит российское Министерство обороны РФ, а призыв на службу поручено обеспечить губернаторам.

Контракты о прохождении военной службы продолжают действовать до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных. В указе отмечают, что период частичной мобилизации увольнения с военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и приговору суда о лишении свободы.

Право на отсрочку от призыва по мобилизации получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.

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