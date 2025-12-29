ТСН в социальных сетях

Мир
1077
1 мин

Путин подписал указ о мобилизации в 2026 году: сколько хочет призвать

В России был утвержден план призыва на следующий год.

Руслана Сивак
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ о призыве граждан на военную службу в 2026 году.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Итак, как сообщают СМИ, в следующем году он планирует призвать на военную службу 261 тысячу «новобранцев».

Напомним, российский диктатор Владимир Путин провел очередное совещание с военным руководством, во время которого в очередной раз озвучил свои захватнические планы. Несмотря на заявления западных лидеров о якобы «стремлении к миру», Путин официально приказал оккупационным войскам продолжать «поэтапный захват» Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

1077
