Путин подписал указ о мобилизации в 2026 году: сколько хочет призвать

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ о призыве граждан на военную службу в 2026 году.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Итак, как сообщают СМИ, в следующем году он планирует призвать на военную службу 261 тысячу «новобранцев».

Реклама

Напомним, российский диктатор Владимир Путин провел очередное совещание с военным руководством, во время которого в очередной раз озвучил свои захватнические планы. Несмотря на заявления западных лидеров о якобы «стремлении к миру», Путин официально приказал оккупационным войскам продолжать «поэтапный захват» Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.