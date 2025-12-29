- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1077
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин подписал указ о мобилизации в 2026 году: сколько хочет призвать
В России был утвержден план призыва на следующий год.
Российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ о призыве граждан на военную службу в 2026 году.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Итак, как сообщают СМИ, в следующем году он планирует призвать на военную службу 261 тысячу «новобранцев».
Напомним, российский диктатор Владимир Путин провел очередное совещание с военным руководством, во время которого в очередной раз озвучил свои захватнические планы. Несмотря на заявления западных лидеров о якобы «стремлении к миру», Путин официально приказал оккупационным войскам продолжать «поэтапный захват» Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.