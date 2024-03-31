Путин подписал указ о весеннем призыве: в армию заберут 150 тысяч

50 тысяч срочников планируют отправить в армию РФ весной 2024 года, что на три тысячи человек больше, чем годом ранее. Соответствующий указ о призыве подписал российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС.

Весенний призыв состоится с 1 апреля по 15 июля.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, за исключением тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и находящиеся в запасе.)

В прошлом году во время весенней кампании призыва России удалось призвать около 147 тысяч человек. Срочная военная служба в РФ длится 12 месяцев.

Российские медиа писали, что солдаты во время срочной службы активно пытаются убедить заключать контракты с Вооруженными силами РФ, чтобы они присоединились к боевым действиям против Украины.

Несмотря на то, что российские власти обещают не посылать срочников в зону боевых действий, в войне РФ против Украины они погибают каждый день.

По данным Генштаба, по состоянию на 31 марта в сутки погибли 650 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потери россиян составили 442 170 человек.

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