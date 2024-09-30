Путин подписал указ об осеннем призыве в армию: сколько людей планируют набрать

Количество призывников вырастет на 3000 человек по сравнению с предыдущей осенней кампанией.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу с 1 октября. Под призыв попадет 133 тыс. человек.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Призыв коснется граждан России в возрасте с 18 до 30 лет. Количество призывников вырастет на 3000 человек по сравнению с предыдущей осенней кампанией.

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В Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что призывники не будут привлекаться к участию в боевых действиях в Украине. Будут ли присутствовать призывники в Курской области, часть которой контролируют ВСУ – не уточняется.

Также в российском Генштабе сообщили, что "особенностью призывной кампании станет возможность обжалования в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями".

К слову, в середине сентября в Институте изучения войны сообщили, что Путин не хочет объявлять еще одну частичную мобилизацию в РФ из-за опасений внутреннего недовольства, однако такая вероятность не исключается.

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