Путин подписал указ об осеннем призыве в армию: сколько людей планируют набрать

Количество призывников вырастет на 3000 человек по сравнению с предыдущей осенней кампанией.
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу с 1 октября. Под призыв попадет 133 тыс. человек.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Призыв коснется граждан России в возрасте с 18 до 30 лет. Количество призывников вырастет на 3000 человек по сравнению с предыдущей осенней кампанией.
В Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что призывники не будут привлекаться к участию в боевых действиях в Украине. Будут ли присутствовать призывники в Курской области, часть которой контролируют ВСУ – не уточняется.
Также в российском Генштабе сообщили, что "особенностью призывной кампании станет возможность обжалования в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями".
К слову, в середине сентября в Институте изучения войны сообщили, что Путин не хочет объявлять еще одну частичную мобилизацию в РФ из-за опасений внутреннего недовольства, однако такая вероятность не исключается.
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