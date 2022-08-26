Путин подписал указ об увеличении армии: американские аналитики рассказали, о чем это может свидетельствовать

Российский президент Владимир Путин подписал указ об увеличении армии РФ.
Подписанный документ указывает, что кремлевский диктатор Путин пытается избежать объявления общей мобилизации.
Об этом сообщается в американском Институте изучения войны (ISW).
"Объявление относительно скромной (но, вероятно, недостижимой) цели увеличения конечной силы убедительно свидетельствует о том, что Путин решительно настроен избежать полной мобилизации", — отмечают в отчете.
Впрочем, аналитики полагают, что Кремль вряд ли сформирует достаточные силы для достижения конечной численности более 1,15 млн солдат, как это предусматривает указ "фюрера". Впрочем, в России могут использовать осенний призыв в октябре 2022-го, в том числе и на временно оккупированных территориях Украины, чтобы привлечь около 130 тыс. человек на смену потерям.
"Увеличение боевой мощи России во всяком случае будет не очень большим", – добавляют в ISW.
Как сообщалось, Владимир Путин подписал 25 августа указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн. 39 тыс. человек. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.