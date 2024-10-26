Путин подставил Си Цзиньпина: эксперт объяснил, чем может обернуться сотрудничество РФ с КНДР

Китай недоволен углублением связей Северной Кореи с Россией. Такое сотрудничество может повлечь за собой конфликт Путина с Си Цзиньпином.

Об этом "24 каналу" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что буквально через некоторое время Россия ратифицировала договор о сотрудничестве с КНДР. Там речь идет также о военной помощи.

"Путин фактически подставил Си Цзиньпина. Последний говорил на саммите в Казани, что "конфликт" не должен выйти за пределы Украины. А здесь через несколько часов Госдума уже ратифицировала договор, узаконивающий присутствие войск КНДР на территории России", — сказал Жданов.

Такой шаг уже делает войну в Украине региональной. Фактически два ядерных государства безосновательно напали на неядерное государство, отметил эксперт.

Напомним, западные СМИ писали, что Китай рассматривает развертывание войск КНДР в помощь России как серьезное углубление сотрудничества и опасается дестабилизации на Корейском полуострове.

Журналисты отмечают, что сближение РФ с КНДР может побуждать США, Японию и Южную Корею к укреплению военного альянса в Восточной Азии.

Китайские эксперты подчеркивают, что Китай не хочет возвращения к условиям холодной войны, когда Советский Союз, Северная Корея и Китай создали так называемый северный треугольник против коалиции Южной Кореи, Японии и США.

23 октября Си Цзиньпин во время саммита БРИКС призвал отказаться от "подлива масла в огонь" и втягивания в войну в Украине третьих стран. Это заявление прозвучало на фоне информации о возможном участии в войне на стороне России солдат из Северной Кореи.

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