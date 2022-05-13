Путин поговорил с членами Совбеза о решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Путин поговорил с членами Совбеза о решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Президент страны-агрессорки Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ потенциальные угрозы решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Кроме того, речь шла и о ходе войны в Украине. В этом отношении перед Путиным отчитался министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на представителя президента РФ Дмитрия Пескова.

"Состоялся обмен мнениями на тему решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающие в этой связи потенциальные угрозы для безопасности России. Поднимался также ряд вопросов в контексте саммита ОДКБ, который состоится в понедельник", — добавил пресс-секретарь Путина.

Песков отмечает также, что Министр обороны Сергей Шойгу также проинформировал участников совещания о ходе войны в Украине.

Остальные подробности совещания пока неизвестны.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина".

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