Путин погружается в атмосферу страха и паранойи из-за провалов на фронте — The Telegraph

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин значительную часть времени проводит в бункерах и запрещает людям из своего окружения пользоваться телефонами.

Об этом пишет The Telegraph.

Согласно разведывательному отчету, обнародованному в этом месяце, российский диктатор значительную часть времени проводит в бункерах и запрещает людям из своего окружения пользоваться телефонами с доступом в Интернет.

«Каждый день он проводит совещания по ситуации на фронте, редко привлекая к ним гражданских чиновников. Уровень его поддержки снизился до 73%, что считается низким показателем для руководителя, длительно опиравшегося на образ стабильности и силы», — пишут журналисты.

Ранее в отчете европейского разведывательного агентства сообщалось, что Путин обеспокоен риском государственного переворота с участием бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совбеза Сергея Шойгу и покушения на свою жизнь с помощью беспилотников со стороны российских элит.

На фоне таких сообщений Федеральная служба охраны ужесточила требования к посетителям Путина — теперь они обязаны сдавать наручные часы перед встречами в формате тет-а-тет.

Анализ боевых данных указывает на затруднение российской военной системы. Темпы продвижения оккупантов в последние месяцы упали, а на отдельных участках фронта ситуация меняется не в их пользу. По данным ISW, в апреле Россия впервые с начала полномасштабного вторжения потеряла больше территорий, чем захватила. При нынешних темпах аналитики оценивают, что ей может понадобиться около трех десятилетий для полного захвата Донбасса.

