Путин похвалил Трампа и сказал, кто "мешает" закончить войну

Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не начинал бы войну в Украине, если бы в США у власти был Дональд Трамп. При этом хозяин Кремля цинично заметил, что закончить войну теперь мешает Европа.

Об этом он говорил в четверг, 2 октября, в своем выступлении на Валдайском форуме.

Несмотря на то, что Путин сделал комплимент Трампу, назвав его президентство как предпосылку для избежания конфликта, хозяин Кремля сразу же вспомнил еще одну причину, которая якобы заставила его начать войну.

«Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта в Украине можно было бы избежать», — сказал он.

При этом Путин переложил на Европу ответственность за то, что война в Украине до сих пор продолжается.

«Ответственность за то, что огонь в Украине пока не удалось прекратить, лежит прежде всего на Европе… Европа постоянно эскалирует конфликт в Украине, других целей они не имеют», — цинично заявил президент государства-агрессора.

