Путин похвастался российскими ракетами и намекнул на ядерку

Война России против Украины / © ТСН

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Президент РФ Владимир Путин на фоне войны против Украины заявил о превосходстве российского ракетного арсенала, упомянув не только гиперзвуковые и крылатые ракеты, но и «кое-что другое», что может быть намеком на носители ядерного оружия.

Соответствующие заявления российского лидера распространили пропагандисты агентства ТАСС.

Комментируя возможности российской армии, Путин утверждал, что Украина не имеет аналогичных ударных систем.

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«Украина не имеет таких ударных систем, как Россия — гиперзвуковые, крылатые ракеты и еще кое-что», — заявил хозяин Кремля.

В то же время Путин фактически признал эффективность украинских дальнобойных беспилотников, которые регулярно преодолевают российскую систему противовоздушной обороны и наносят удары по объектам на территории РФ.

Впрочем, ответственность за эти атаки президент государства-агрессора попытался переложить на западных союзников Украины, заявив, что якобы именно они обеспечивают Киев таким оружием.

По словам российского президента, «Запад предоставляет Украине больше количества дронов, некоторые из которых, к сожалению, прорываются на территорию России».

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На этом фоне Путин в очередной раз заявил о необходимости дальнейшего усиления российской системы ПВО.

«Россия будет укреплять ПВО, Россия имеет, а Украина такой системы не имеет», — сказал он.

Кроме того, глава Кремля заявил, что российский военно-промышленный комплекс якобы продолжает наращивать способности для обеспечения армии.

По его словам, Россия имеет достаточную производственную, научную и кадровую базу для поддержания военных нужд, а ее потенциал «крепнет с каждым месяцем».

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Очередные заявления Путина прозвучали на фоне продолжающейся полномасштабной агрессии РФ против Украины и несмотря на многочисленные экономические трудности, с которыми сталкивается российская экономика из-за войны и международных санкций.

Напомним, в ночь на 3 июня украинские дальнобойные беспилотники атаковали порт Кронштадт и нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. В результате точечных ударов вспыхнули масштабные пожары, а местные жители жаловались на беспомощность ПВО.

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