Путин похвастался тем, как его армия убивает в Украине русских

Президент РФ пытался убедить своего собеседника и его аудиторию в том, что в Украине происходит "гражданская война" и привел неудачный пример.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью скандальному эксведущему американскому телеканалу Fox News Такеру Карлсону рассказал вымышленную историю о том, что украинские защитники во время боя с оккупантами якобы воскликнули "русские не сдаются" и все погибли.

На этот момент обратил внимание украинский блоггер Денис Казанский.

Путин этим примером пытался убедить своего собеседника и его аудиторию, что украинцы до сих пор чувствуют себя "русскими" и в Украине происходит нечто похожее на "гражданскую войну".

Хозяин Кремля невольно похвастался тем, что его армия убивает в Украине "русских".

“Понятно, что сама история – очередная пьяная басня какого-то военкора, но сам факт того, что Путин испытывает потребность травить такие басни с маниакальным блеском в глазах – конечно показателен. Почемуто ему важно верить, что его армия убивает именно русских”, — отметил он.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций ранее сообщил о главных фейковых заявлениях Путина в интервью бывшему американскому телеведущему.

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