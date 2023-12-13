"Путин полон решимости поставить Украину на колени": Шольц обратился к союзникам

В конце 2023 года в Украине заработает второй предоставленный Германией комплекс ПВО Patriot.

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал союзников не сбавлять поддержку Украины в ее борьбе против России.

Об этом немецкий политик сказал в заявлении правительства в Бундестаге в среду, 12 декабря, передает DPA/AFX.

" Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени военным путям. Российский президент делает ставку на то, что международная поддержка Украины уменьшится. Нельзя исключать опасность того, что этот расчет может сработать", — предупредил он.

Шольц добавил, что в конце 2023 года в Украине заработает второй предоставленный Германией комплекс ПВО Patriot. Кроме того, бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для Вооруженных сил Украины, а также генераторы электроэнергии для устранения узких мест в энергетике.

"Все это срочно необходимо. Потому что Россия теперь полностью посвятила свою экономику служению этой войне. Российское производство оружия идет полным ходом", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц будет лоббировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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