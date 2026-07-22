Путин получил доступ к ядерным секретам Германии: подробности громкого скандала

Германия разрешила «Росатому» производить ядерное топливо на своей территории / © РИА Новости

Реклама

Министерство охраны окружающей среды земли Нижняя Саксония дало зеленый свет на реализацию франко-российского проекта на заводе в городе Лингене. Это решение предусматривает участие в проекте российской компании «Росатом», что вызвало шквал критики среди немецких политиков, которые видят в таком сотрудничестве прямую угрозу национальной безопасности Германии на фоне войны в Украине.

Об этом пишет France 24.

Почему Германия не смогла заблокировать сделку

Заявку на реализацию проекта дочерняя компания французской Framatome подала еще в марте 2022 года сразу после начала полномасштабного вторжения России. Однако местные власти объяснили, что не имели никаких правовых оснований для отказа, поскольку Европейский Союз до сих пор не наложил санкции на российскую ядерную корпорацию.

Реклама

«Дела и тесное сотрудничество с ядерным агентством Путина абсолютно неправильны, но мы не имеем юридической возможности отклонить или ограничить во времени эту заявку», — подчеркнул министр охраны окружающей среды земли Нижняя Саксония Кристиан Майер.

В то же время чиновник добавил, что разрешение содержит строгие условия по допуску россиян на объект. Работникам «Росатома» или российского производителя топлива разрешат посещать предприятие только в исключительных случаях и исключительно в сопровождении соответствующей инспекции.

Как реагируют германские политики

Несмотря на заверение профильного министерства о пересмотре разрешения в случае выявления новых рисков, оппозиционные политики требуют немедленного вмешательства федерального правительства. Они уверены, что этот завод может стать идеальным прикрытием для российских спецслужб и диверсантов.

«Решение Нижней Саксонии опасно для нашей безопасности и должно быть немедленно отменено», — заявил влиятельный представитель правоцентристского ХДС Родерих Кизеветтер.

Реклама

Представители партии «Зеленых» также выступили с резкой критикой этого шага. По их словам, совместное предприятие позволит Москве беспрепятственно собирать информацию о чрезвычайно чувствительных ядерных объектах непосредственно на немецкой территории.

Ситуация выглядит особенно парадоксально на фоне того, что Германия окончательно закрыла свои последние ядерные реакторы еще в прошлом году.

Ядерные фейки от России

На фоне этого скандала Германия, остающаяся крупнейшим европейским донором военной помощи для ВСУ, вынуждена параллельно отбиваться от информационных атак Москвы. На днях правительство страны официально опровергло распространенные в сети слухи о якобы разработке Берлином собственного ядерного оружия.

«Немецкое правительство рассматривает эти заявления как часть обычной российской пропаганды, ведь это просто безосновательная попытка дискредитировать Германию как сильнейшего сторонника Украины», — прокомментировал спикер правительства.

Реклама

Напомним, в то же время Германия экстренно готовится к волне масштабных терактов. Из-за реальной угрозы диверсий и высокой активности иностранных шпионов немецкие власти повысили уровень террористической опасности до самых высоких показателей и чрезвычайные права спецслужбам.

Новости партнеров