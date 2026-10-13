Путин получил козырь против Украины: соглашение Трампа уже сыграло на руку Кремлю

Дизельное соглашение Трампа играет на руку Кремлю / © Associated Press

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Финансовые поступления от «дизельного соглашения» Дональда Трампа еще не успели добраться до российских банковских счетов, но Владимир Путин уже получает от этой ситуации существенные политические дивиденды.

Об этом пишет Newsweek.

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«Дизельное соглашение» Трампа уже приносит выгоду Путину

Все началось с того, что Дональд Трамп заявил в пятницу о достижении договоренности с Москвой: Вашингтон смягчает санкционное давление, а взамен получает российское дизельное топливо. Эта инициатива мгновенно получила жесткую критику со стороны представителей обеих американских партий, а также президента Украины Владимира Зеленского. На это Трамп отреагировал еще резче.

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«Я предлагаю им выбрать нового лидера, который сможет заключить соглашение», — сказал Трамп в субботу.

Трамп обвинил Зеленского в том, что война продолжается, и в скачке цен на топливо в США. А после этого призвал сменить президента в Украине. В Кремле такие действия и заявления Трампа оценили выше, чем любую денежную выгоду от экспорта нефтепродуктов. Москва сразу же взяла эти заявления в работу.

Как россияне подхватили слова Трампа

Украинское законодательство прямо запрещает проведение выборов во время военного положения. Для обеспечения действительно прозрачного и безопасного голосования обществу, армии, кандидатам и избирательным комиссиям нужны более надежные условия, чем короткая пауза в обстрелах.

Да и сами украинцы не стремятся проводить выборы в разгар войны. По данным сентябрьского опроса КМИС, 71% респондентов выступили против выборов во время войны. За проведение выборов во время войны высказались 24% опрошенных. Еще 4% затруднились определиться.

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Кремль немедленно использовал инфоповод, фактически подаренный Трампом. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сразу же отверг идею 60-дневного затишья, назвав ее попыткой Украины перегруппировать силы. Позже он добавил, что Путин может отдать приказ не наносить удары по Украине в день выборов.

За этим заявлением Пескова стоял старый план, ведь сам Путин озвучивал эту идею еще в прошлом году. Теперь Кремль действует гораздо увереннее, поскольку Белый дом фактически подыгрывает его пропаганде о том, что якобы Украина блокирует мирный процесс.

В понедельник Песков снова подхватил риторику Белого дома, публично поддержав тезисы о необходимости смены руководства в Киеве и обвинив Зеленского в отсутствии воли к трудным решениям ради мира.

Что с Трампом

Параллельно с выпадами в адрес Украины и Владимира Зеленского Трамп продолжает утверждать, что обе стороны придерживаются моратория на удары по энергетике, хотя реальность свидетельствует об обратном.

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Трамп уже не в первый раз самостоятельно объявляет «энергетическое перемирие», о котором не знают стороны. В предыдущий раз это произошло в сентябре, а теперь и в октябре. В воскресенье он снова заверил прессу, что энергетическое затишье работает, хотя в тот же день россияне несколько раз атаковали энергетику.

В частности, враг ударил по харьковской электростанции, газодобывающему объекту и заправке.

Во время следующей встречи с прессой Трампа спросили о действии соглашения и рассказали об ударах РФ. На что президент США ответил, что выяснит детали, а нарушения якобы произошли с обеих сторон.

«Я думаю, на самом деле Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский», — подытожил американский президент.

Сейчас РФ извлекает максимальную пользу из такого поведения президента США. Украинские дипломаты вынуждены проводить колоссальную работу для сохранения контактов с США.

Дизельное соглашение США и РФ еще может столкнуться с правовыми препятствиями. Семь сенаторов от обеих партий уже подвергли сомнению его законность, ссылаясь на Закон 2022 года о запрете импорта российской нефти.

Этот документ позволяет отменять импортное эмбарго только при условии, что Россия признает право украинского народа самостоятельно выбирать собственную власть.

Несмотря на все, главное достижение россияне уже получили: Путин снова имеет рычаги влияния для продвижения собственных интерпретаций и новый инструмент давления на Украину.

В США разразился скандал из-за дизельного соглашения

Напомним, соглашение относительно дизельного горючего между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвало беспокойство в американском Сенате, поскольку оно потенциально нарушает действующее законодательство. Как отметил сенатор-республиканец Том Тиллис, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Сенат единогласно принял закон о запрете импорта российской нефти, качество и сила которого остаются неизменными, поэтому есть веские основания полагать, что президент не придерживается этой нормы.

Комментируя возможные шаги Конгресса в случае подтверждения нарушений, Тиллис обратил внимание на предстоящее голосование по дополнительному финансированию американского правительства и военных операций. Сенатор подчеркнул, что Трамп должен осознать наличие проблемы, чтобы рассчитывать на его поддержку, подчеркнув, что обеспокоенность этим соглашением разделяют и другие республиканцы.

Кроме того, Тиллис напомнил о тесном сотрудничестве России с Ираном. По мнению политика, дизельное соглашение с Кремлем создает дополнительные риски, ведь потенциально может способствовать финансированию атак, направленных против американских военнослужащих.

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