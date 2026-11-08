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Дата публикации
Категория
Мир
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Путин получил неожиданную помощь из Британии: журналисты разоблачили схему поставки

Британские комплектующие на десятки тысяч фунтов стерлингов могли попасть в Россию. Расследование вывело журналистов на российское подразделение Damen.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Оборудование из Британии оказалось в России

Оборудование из Британии оказалось в России / © Associated Press

Нидерландский судостроительный концерн Damen, получающий миллионные заказы от Министерства обороны Великобритании, оказался в центре расследования. Журналисты выяснили, что российское дочернее подразделение компании способствовало переправлению запрещенных британских комплектующих для гражданского флота РФ, который Путин официально готовит к выполнению военных задач.

Об этом сообщает The Sun.

Подрядчик Королевского флота поставлял России подсанкционное оборудование

Как свидетельствуют открытые данные о международной торговле, в ноябре 2023 года в Россию было направлено четыре партии британских деталей общей стоимостью около 63 тысяч фунтов стерлингов.

Среди доставленного оборудования, изготовленного двумя британскими предприятиями, находилось кабельное электрооборудование, датчики контроля температуры и специализированные пульты управления.

Все это оборудование находится под санкциями с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Поставщик решил обойти ограничение сложным способом. Сначала детали отправили в ЮАР, а оттуда неизвестными путями переправили на Дальний Восток России. Так оборудование попало в порт «Находка» для монтажа на новых крабовых судах. Это значит, что британские производители бессознательно приобщились к развитию российского морского флота.

Хотя оборудование предназначалось для рыболовных судов, оборонные аналитики указывают на значительную угрозу. Еще в 2022 году Владимир Путин издал распоряжение о возможном привлечении всего гражданского и рыболовного флота для поддержки действий армии во время войны.

Согласно российской военно-морской доктрине, такие суда могут эффективно использоваться для проведения разведывательных и шпионских операций.

Проект в «Находке» реализовывали с участием Damen Engineering Saint Petersburg — петербургского филиала нидерландской группы Damen Shipyards. При этом материнская компания Damen тесно сотрудничает с британским оборонным ведомством: в прошлом году посредством фирмы Serco она выиграла контракт на 200 миллионов фунтов стерлингов на строительство 24 новых кораблей для Королевского военно-морского флота Великобритании.

Решение передать этот заказ нидерландскому концерну вызвало острую критику со стороны ведущих британских политиков. Они подчеркивают, что абсолютное большинство этих судов можно было изготовить на отечественных верфях, а сама Damen на тот момент уже была участником громкой судебной волокиты.

Пока ни против Damen, ни против ее петербургского подразделения не предъявлены официальные обвинения в совершении уголовных правонарушений в контексте этих поставок.

Руководство компании признает факт существования филиала в РФ, но уверяет, что с 2022 года пытается полностью свернуть там свою деятельность.

«Damen отмечает, что не несет ответственности за деятельность, которую Damen Engineering Saint Petersburg могла осуществлять в России после вступления санкций в 2022 году, и не имеет о ней никакой информации», — сообщили в компании.

Несмотря на эти заявления, против Damen в Нидерландах возбуждено уголовное дело по поводу вероятного нарушения общеевропейского санкционного режима против РФ. В компании какие-либо обвинения отвергают.

В Министерстве иностранных дел Великобритании от обширных комментариев воздержались и заявили, что не дают оценок конкретным случаям.

Великобритания: последние новости

Напомним, Великобритания впервые за более пяти лет одновременно развернула в море три из четырех своих атомных подлодок класса Vanguard, которые являются основой ядерного сдерживания страны.

По меньшей мере, одна из них несет баллистические ракеты «Трайдент» с ядерными боеголовками, а другие участвуют в испытаниях или подготовке. Хотя Королевский флот не раскрывает деталей миссий, эксперты предостерегают от однозначной трактовки этого как прямого сигнала Москве.

Все это происходит на фоне роста российской военной активности в водах вблизи Британии — за первые семь месяцев 2026 года количество операций по наблюдению за судами РФ возросло на 25%.

Кроме того, Лондон расширяет координацию с Парижем: недавно британские и французские истребители провели совместные учения по отработке воздушного ядерного удара.

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