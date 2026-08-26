Путин получил сигнал от Трампа: что может изменить тайный визит Рэтклиффа в Москву

Путин получил сигнал от Трампа / © Associated Press

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На фоне противоречивых сигналов из Кремля вокруг войны в Украине дипломатические каналы снова начали разогреваться. Одновременное появление в российской столице представителя Ватикана и американского главы разведки заставляет экспертов говорить о возможных попытках согласовать прекращение дальнобойных ударов и боев на отдельных участках.

Больше об этом рассказал глава Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок в эфире 24 Канала.

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Хотя публичная риторика российского руководства звучит жестко и бескомпромиссно, сразу несколько факторов указывают на попытки нащупать почву для диалога. Среди них разработка украинского мирного плана, о котором упоминал Владимир Зеленский, присутствие папского посланника и визит в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

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«Можно ожидать разговора о прекращении ударов в воздухе и море. В воздухе, не исключаю, речь идет исключительно о дальнобойных ударах. Что касается прифронтовых регионов, там вопрос будет намного сложнее», — говорит аналитик.

Поездка руководителя американской разведки не гарантирует немедленного успеха, ведь подобные миссии уже происходили до полномасштабного вторжения. Нынешний визит свидетельствует, что предыдущие неофициальные каналы через Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера исчерпали свой ресурс.

«Заявления Кремля, которые раздаются каждый день, когда они сперва соглашаются на переговоры, а потом уже нет, показывают, что ситуация в России остается как маятник — из одного края в другой», — пояснил эксперт.

В то же время ситуация на поле боя продолжает динамично меняться, ведь украинские дроны серьезно давят на Кремль.

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Одним из компромиссных вариантов может стать временная заморозка ударов с воздуха и на акваториях при сохранении интенсивных боев на суше — идея, которую Киев озвучивал США еще весной 2025 года. Однако уверенности в прорыве пока нет ни у одной из сторон.

«Переговорные группы, конечно, знают больше, но, похоже, что уверенности в достижении какого-либо результата нет ни у одной из сторон. Визит Рэтклиффа я расцениваю как попытку активизировать переговорный трек», — подчеркнул Валерий Клочок.

Эксперт добавил, что пока не видит признаков того, что Кремль готов к остановке огня на море и в воздухе, поскольку россияне имеют существенное преимущество в баллистических ракетах. По всей вероятности, у команды Дональда Трампа есть аргументы, которые она считает необходимым донести до Путина именно сейчас.

Визит главы ЦРУ в Москву мог быть отправной точкой продолжительного и сложного марафона новых дипломатических переговоров.

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Визит директора ЦРУ в Москву: что нужно знать

Напомним, что сервис Flightradar24 зафиксировал прилет военно-транспортного самолета правительства США с авиабазы Эндрюс в московский аэропорт Внуково, после чего источники Washington Post и CBS News подтвердили тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Американские ведомства, включая ЦРУ, Белый дом и Пентагон, отказались от комментариев, однако представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал это событие как «контакты между службами безопасности», не раскрывая никаких деталей и цели поездки.

Это стало первым известным визитом руководителя американской разведки в российскую столицу с ноября 2021 года, когда тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал с предупреждением о последствиях возможного полномасштабного вторжения в Украину. Самолет правительственного назначения вылетел из Москвы примерно через 8,5 часа по прибытии.

На фоне неожиданного тайного визита в Москву директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа российский диктатор Владимир Путин подписал три засекреченных указа под номерами 605, 606 и 607, которые исчезли с официального портала правовой информации.

Одновременно с этим в открытом доступе появился указ, позволяющий забирать под временное управление предприятия без надлежащей защиты от БпЛА, а также изменения в состав комиссий и назначения нового посла в Ираке.

Западные СМИ предполагают, что визит главы американской разведки может быть связан с предупреждением Кремля о планах новой мобилизации и провокаций против НАТО или с переговорами о новом обмене заключенными. Параллельно в российскую столицу прибыл секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер, который провел встречу с Сергеем Лавровым для поиска точек соприкосновения.

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