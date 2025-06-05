"Путин получил сильный удар": Трамп заявил об ответе РФ на операцию "Паутина"

Трамп вновь заявил о грядущем ответе РФ на атаку Украины / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин получил сильный удар и готовится к очередной атаке Украины. Ведь в Кремле «недовольны» атакой Украины на стратегические бомбардировщики, ответ будет.

Об этом Дональд Трамп, американский президент, сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме 5 июня.

Прежде Трамп высказался относительно «очень уверенной победы» Мерца на выборах и отметил свое уважение.

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«Для меня великая честь принимать вас. Как вам известно, канцлер, недавно одержавший значительную победу на выборах — очень уверенную победу, вызывающую уважение. Это очень уважаемый человек», — представил Трамп Мерца.

Трамп также отметил, что уже обсуждал с Германией «ситуацию между Россией и Украиной».

«Я бы хотел, чтобы все это завершилось. Возможно, оно и закончится, но мы получаем новости — бои продолжаются. Что-то произошло несколько дней назад, теперь есть ответ с другой стороны. Это грустно… Но я верю, что в конце концов нам удастся остановить это кровопролитие. Это настоящее кровопролитие», — сказал Трамп.

Он затронул тему спецоперации «Паутина», в рамках которой были поражены военные авиабазы РФ.

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«Кое-что произошло несколько дней назад, и они готовят ответ», — сказал президент США.

Трамп снова заявил, что Путин недоволен атакой Украины на стратегические бомбардировщики и ответит на это.

По словам Трампа, впереди ждут «определенные новости и определенные бои».

«Путин сказал: „У нас нет другого выбора, кроме как атаковать“, исходя из этого, и это, вероятно, будет некрасиво. Я сказал: „Не делайте этого, вы не должны этого делать“, — рассказал Трамп.

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Он добавил, что украинские БПЛА «атаковали достаточно жестко и зашли глубоко в Россию».

«Но опять же здесь много ненависти. И, знаете ли, я очень горжусь тем, что с Индией и Пакистаном мне удалось это остановить. А это ядерные державы. И это действительно должно выйти из-под контроля», — добавил Трамп.

Напомним, американский президент Дональд Трамп также переговорил с главой КНР Си Цзиньпином после нескольких недель ожидания. Китай затягивал контакт из-за опасений скандальных моментов.

Раньше уже говорилось о намек Кремля о мести за атаки беспилотников СБУ по авиабазам РФ.

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